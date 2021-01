Parlamento aprova renovação do estado de emergência até 14 de fevereiro

© TIAGO PETINGA/LUSA

O parlamento aprovou esta quinta-feira, com larga maioria, a renovação do estado de emergência até ao dia 14 de fevereiro. A aprovação mereceu os votos favoráveis do PS, PSD, PAN, CDS. PCP e Verdes, Chega e Iniciativa Liberal votaram contra e o Bloco de Esquerda absteve-se.

O decreto de renovação do estado de emergência prevê a proibição de aulas presenciais ou a sua limitação e a alteração dos períodos letivos. O diploma foi enviado, na quarta-feira, ao Parlamento também abre a porta a aulas à distância. "Pode haver lugar ao tratamento de dados pessoais em caso de ensino não presencial e na medida do indispensável à realização das aprendizagens por meios telemáticos", lê-se na parte relativa à proteção de dados.

A possibilidade de encerrar fronteiras e de recorrer a profissionais de saúde reformados ou formados no estrangeiro são novidades em relação aos anteriores decretos do Presidente da República. Está ainda prevista a possibilidade de proibir saldos e promoções.

Marcelo Rebelo de Sousa vai falar esta quinta-feira às 20 horas ao País sobre a renovação do estado de emergência, confirmou o Dinheiro Vivo junto de fonte de Belém.