Parlamento aprova renovação do estado de emergência até 15 de abril

David Pereira/Diário de Notícias 25 Março, 2021 • 16:29

O parlamento aprovou esta quinta-feira nova renovação do estado de emergência, até 15 de abril, proposta pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para permitir medidas de contenção da covid-19.

A renovação foi autorizada pela Assembleia da República com votos a favor de PS, PSD, CDS-PP e PAN e da deputada não inscrita Cristina Rodrigues, a abstenção do BE e votos contra de PCP, PEV, Chega, Iniciativa Liberal e a deputada não inscrita Joacine Katar Moreira.

Esta renovação terá efeitos entre as 00:00 de 01 de abril e as 23:59 de 15 de abril.

Este foi o 14.º diploma do estado de emergência que Marcelo Rebelo de Sousa submeteu para autorização do parlamento no atual contexto de pandemia de covid-19, após ter ouvido os partidos com assento parlamentar e o Governo.