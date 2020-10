Parlamento dá luz verde a uso obrigatório de máscara na rua

© Adelino Meireles / Global Imagens

O Parlamento aprovou a proposta de projeto-lei apresentado pelo PSD, que impõe o uso obrigatório de máscara em espaços públicos.

A proposta foi aprovada na generalidade, com os votos contra da Iniciativa Liberal e com a abstenção do PCP, PAN e PEV. Os restantes partidos (PSD, PS e CDS) aprovaram esta proposta.

Este projeto-lei estipula que será obrigatório o "uso de máscara por pessoas com idade superior a 10 anos para o acesso, circulação ou permanência nos espaços e vias públicas sempre que o distanciamento físico recomendado pelas autoridades de saúde se mostre impraticável".

De acordo com o texto da proposta, só está dispensado do uso de máscara quem apresente "um atestado médico de incapacidade multiusos ou declaração médica, no caso de se tratar de pessoas com deficiência cognitiva, do desenvolvimento e perturbações psíquicas" ou de "declaração médica que ateste que a condição clínica da pessoa não se coaduna com o uso de máscaras" ou em casos em que o "uso de máscara seja incompatível com a natureza das atividades que as pessoas se encontrem a realizar". Existe ainda uma alínea de dispensa em "relação a pessoas que integrem o mesmo agregado familiar, quando não se encontrem na proximidade de terceiros".

Esta obrigatoriedade tem aplicação em todo o país, por um período de três meses. A fiscalização do cumprimento da obrigação de utilizar máscara na rua estará a cargo das forças de segurança e polícias municipais.

Em relação às contraordenações, a proposta do PSD aponta que sejam aplicados os mesmos termos do decreto-lei de junho, no âmbito da situação de calamidade, contingência e alerta, que estabelece coimas entre os 100 a 500 euros.