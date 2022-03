Parque das Nações vai passar a regar espaços verdes com água reciclada

Parque das Nações, Lisboa © Nuno Pinto Fernandes/ Global Imagens

Em declarações à agência Lusa, Carlos Ardisson, presidente da Junta de Freguesia do Parque das Nações, eleito pela coligação Novos Tempos (PSD/CDS-PP/MPT/PPM/Aliança), explicou que a medida "está prevista há muito tempo para o local, que tem condições especiais".

"Temos aqui a ETAR de Beirolas, que hoje se chama Fábrica da Água de Beirolas e está previsto há muitos anos, ou seja, já se fala há muito tempo, mas ainda não tinha sido concretizado", disse o autarca.

De acordo com Carlos Ardisson, o Parque das Nações possui "algumas condições especiais", já que quando foi construída a Expo98 e toda a urbanização e espaços verdes, na zona foi feita uma "canalização autónoma".

"A água que agora é utilizada para a rega não é da companhia, mas provem de dois furos que existem no nosso território", frisou o responsável, acrescentando que "a partir do próximo trimestre a água tratada da ETAR vai ser reutilizada e vai substituir esta água que estava a ser injetada e a ser retirada dos furos".

Para o autarca, em altura de seca que o país atravessa, é "significativo" que se possa regar os espaços, "dar uma segunda vida às águas que já foram utilizadas, devolvê-las à natureza e aproveitá-las".

"Não usávamos água canalizada, mas era de furos, o que também não significa que sejam fontes inesgotáveis", sublinhou.

Segundo o responsável, está também previsto que se possam vir a fazer as lavagens de rua da freguesia com essa água reciclada.

"Como temos a ETAR no nosso território é só uma questão de o camião abastecer 100 metros mais à frente do que acontece atualmente. Vemos com bons olhos também esta alteração", disse Carlos Ardisson, lembrando que, atualmente, nas lavagens a água é retirada da rede pública.