Parques aquáticos e diversão itinerante podem reabrir. Atividades desportivas com horário alargado

A ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, duranrte a conferência de imprensa após o Conselho de Ministros, realizado no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, 26 de março de 2021. O Governo anunciou hoje o prolongamento das atuais regras em vigor no plano de desconfinamento e que só vai definir as regras após a Páscoa na próxima semana, no dia 01 de abril. TIAGO PETINGA/LUSA © LUSA

Os parques aquáticos, a diversão itinerante e os parques infantis que não os públicos já podem abrir e as atividades desportivas vão ter horário alargado, anunciou o governo.

A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, indicou que as atividades "itinerantes de diversão, parques infantis que não os públicos e os parques aquáticos", podem reabrir "para todos os concelhos que estiverem no nível maior de desconfinamento e que são quase todos", detalhou a responsável.

O governo também aprovou "alterações ao horário das atividades desportivas que até agora eram até às 21 horas aos dias de semana e 19 horas e passa ser até às 22h30 que acompanham os horários da restauração e das atividades culturais", indicou.

A ministra falou em "ligeiras alterações, sendo que todas as restantes regras serão as mesmas", sendo que "os peritos estão trabalhar para um novo quadro com o qual viveremos a partir do final do mês de maio com a população com mais 60 anos esteja vacinada", frisou.

Estas medidas entram em vigor na próxima segunda-feira, dia 17 de maio e incluem os circos e carrosséis, por exemplo.

Notícia atualizada às 17h05