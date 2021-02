PCP quer computadores e Net gratuitos para alunos do ensino obrigatório

Ensino remoto. © Lusa

Numa conferência de imprensa, o secretário-geral comunista, Jerónimo de Sousa, insistiu, pela quarta vez na última semana, no apelo ao Governo para que sejam pagos os salários a 100% aos pais que ficam em casa com os filhos, até aos 16 anos, devido ao encerramento das escolas, e que quem está em teletrabalho "também possa acionar esse mecanismo do apoio a filhos".

A situação no país, em confinamento geral, disse, "exige que o Governo reconsidere a decisão anterior", que impede um dos pais de pedir este apoio se o outro estiver em teletrabalho e já usufruir dele.

As crianças e jovens em risco, acrescentou, "tem sido fortemente prejudicados ao longo dos anos" e com o "ensino remoto" neste ano letivo, pelo que se exige ao executivo que "assuma sem preocupações economicistas a contratação de profissionais e dos meios" para ultrapassar as dificuldades.

Um dia depois de ter defendido, numa audiência, por videoconferência, com o Presidente da República, o regresso dos alunos às escolas logo que possível, Jerónimo de Sousa insistiu no tema e explicou porquê.

"A condição fundamental", afirmou, é que o regresso ao "ensino presencial seja acompanhado por uma melhoria geral da situação epidémica no país", uma questão de "bom senso".

São, segundo o líder comunista, "dois anos consecutivos com esta turbulência" nas escolas e "dificuldades da situação sanitária" que não podem ser considerados "danos colaterais", mas sim "um problema essencial" da sociedade portuguesa.

O investimento do Governo no ensino é uma forma de "colmatar" e "amenizar" das "desigualdades" que já existem actualmente, numa altura em que "faltam dezenas de milhar de computadores".

Se nada for feito, serão criadas "profundas desigualdades com prejuízos irreversíveis para as crianças e os jovens", afirmou ainda.

No anterior confinamento, em 2020, afirmou Jerónimo, concluiu-se que "30% dos alunos não tiveram acesso aos conteúdos emitidos" por isso parte dos programas não foram leccionados.

Após uma pausa letivas de duas semanas, uma medida para ajudar a conter a epidemia em Portugal, os alunos regressaram na segunda-feira às aulas, mas à distância.

