Pedido para vacinação de menores de 12 pode avançar até final do ano

Enfermeiro durante a fase de vacinação contra a covid-19 (Imagem de arquivo)

Fátima Ventura, diretora da Unidade de Avaliação Ciêntifica no Infarmed, disse na reunião da tarde desta quinta-feira no Infarmed, entre peritos na pandemia e decisores políticos, que "ainda não foi submetida uma extensão da vacinação para menores de 12 anos, mas prevê-se que até ao final do ano seja submetida uma extensão para maiores de cinco anos".

Já quanto à dose de reforço da Pfizer, é previsto que seja feita seis meses após a segunda dose, nos maiores de 16 anos, refere a especialista do Infarmed.

Fátima Ventura adianta que Portugal tem atualmente seis vacinas contratualizadas e duas outras em fase de apreciaçao e discussão. Avança também que há mais cinco vacinas "em avaliação" e que ainda não pediram a introdução no mercado: Novavax e Sanofi, de base proteica, e CureVac, com base em mRNA, já nos contratos da Comissão Europeia. Estão também em avaliação a vacina Sputnik V (vetor viral) e a da Sinovac (vírus inativado).

Estudos de segurança e eficácia da vacinação em crianças

Fátima Ventura adiantou que qualquer medicamento, para ser autorizado para crianças, precisa de submeter à Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla em inglês) um plano para estudar a sua segurança e eficácia, que é analisado por um comité pediátrico.

Da consulta destes planos, verifica-se que, para a vacina da Comirnaty (Pfizer), "ainda estão planeados ensaios clínicos dos 0 aos 6 meses e dos 6 meses aos 12 anos. No caso das vacinas Spikevax (Moderna) e Vaxzevria (AstraZeneca), temos também planeados ensaios dos 0 aos 12 anos", referiu Fátima Ventura.

Além destas faixas etárias, todas as vacinas têm planeados ensaios clínicos para pessoas imunossuprimidas, referiu.

Segundo disse, a investigação das farmacêuticas nesta área está a decorrer e "continuam a ser desenvolvidas muitas vacinas, principalmente, a entrarem em ensaios clínicos".

"Neste momento, temos 30 vacinas ainda em fase três e oito delas em fase 4, o que significa que são vacinas que já foram aprovadas e a sua investigação continua", avançou a especialista de avaliação de medicamentos do Infarmed.

