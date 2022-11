Pelo preço, Portugal chega às meias-finais

António Silva.

Se o valor de mercado marcasse golos, Portugal chegaria às meias-finais do Mundial2022, de acordo com os sites especializados. A seleção de Rafael Leão (Milan), Bernardo Silva (Manchester City) e Bruno Fernandes (Manchester United), só para falar dos três atletas portugueses mais caros, é superada apenas por Inglaterra, Brasil e França no topo. E está à frente de colossos como a Espanha, a Alemanha ou a Argentina.

De acordo com o site Transfermarkt, a seleção inglesa, puxada pelos preços astronómicos de Phil Foden (Manchester City), Jude Bellingham (Dortmund) e Harry Kane (Tottenham), supera os mil milhões de euros: 1,260, no caso. O Brasil, da dupla Vini Júnior e Rodrygo, do Real Madrid, e de Neymar (PSG), chega a 1,137. E a França onde atua o jogador mais valioso do planeta, Kylian Mbappé (PSG), a 1,006. As ausências forçadas de Kanté e Pogba contribuíram para a desvalorização dos gauleses mas ainda assim os campeões do mundo superam os mil milhões.

Portugal, com 923 milhões, é o primeiro participante abaixo dos sete dígitos. Além do trio mais caro já citado, destaque para o modesto 17º lugar na lista de Cristiano Ronaldo, avaliado em 20 milhões, e o 26º e último de Pepe, que custa um milhão - a idade, claro, justifica a queda de valor dos dois pilares e capitães da seleção.

A completar o top 10, a Espanha, a Alemanha, a Argentina de Messi, que também, aos 35, já não vale o que valia, a Holanda, a Bélgica e o Uruguai, rival lusitano do Grupo H.

Pela lógica do mercado, nesse grupo passariam Portugal, terceiro mais valioso, e Uruguai (10º), e seriam eliminados Gana (19º) e Coreia do Sul, de Paulo Bento, (22º).

A seleção mais barata é a anfitriã, o Qatar, avaliada em 14,90 milhões, abaixo do preço, por exemplo, do prodígio benfiquista António Silva, 15 milhões.

Uma seleção, entretanto, entraria no top 10 das mais caras não fosse o singelo facto de não estar no Mundial: a tetracampeã Itália, atual campeã europeia, seria a oitava mais valiosa, acima da Holanda, se tivesse conseguido o apuramento, perdido para a Macedónia do Norte, depois eliminada por Portugal.