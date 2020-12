Perto de 50% dos alojamentos de Airbnb em Lisboa não apresentam licença válida

Dinheiro Vivo 14 Dezembro, 2020 • 14:44 Partilhar este artigo Facebook

Cerca de metade - 47% - dos alojamentos situados em Lisboa, que se encontram registados na plataforma Airbnb, não possuem licença válida, ou mesmo, qualquer tipo de licença.

Esta é uma das conclusões do estudo realizado por José Pedro Lopes e Manuel Banza, alunos da pós-graduação em Data Science for Hospitality & Tourism, da NOVA Information Management School (NOVA IMS), que mostra também que a capital portuguesa está no top 10 das cidades mundiais com maior oferta de alojamento local na plataforma.

Através da análise de dados, recolhidos em outubro de 2019, é possível perceber que o negócio tem apresentado um forte crescimento, com Santa Maria Maior, Misericórdia e Arroios a representarem, juntas, 36% do total de imóveis registados em Lisboa para alojamento local no Airbnb.

Desde 2016, o número de imóveis listados nesta plataforma, em Lisboa, mais do que triplicou, de oito mil para 25.134 imóveis no final de 2019.

"Encontramos casos de licenças cujos espaços são deixados em branco ou são preenchidos com "Airbnb123". E depois temos também vários casos onde uma licença é usada várias vezes" explica Manuel Banza. "No caso mais extremo, encontrámos a mesma licença ser utilizada para 24 imóveis. A cada imóvel deveria pertencer uma única licença", conclui em comunicado.

Lisboa é ainda, entre as 10 principais cidades mundiais, a que possui uma maior preponderância de proprietários com múltiplos alojamentos listados.

73% tem pelo menos dois imóveis listados, o que compara com Paris (30%), Berlim (34%) ou Milão (45%). O maior proprietário em Lisboa tem, no total, 264 imóveis registados. Entre os dez maiores hosts, oito são empresas.

Perante as conclusões a que chegaram, os autores propõem, entre outras medidas, a implementação de um processo de aprovação prévia de licenças por parte do Turismo de Portugal.

O estudo pode ser consultado na íntegra aqui.