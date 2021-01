Petição pede testes rápidos em massa para evitar confinamento

© FAROOQ KHAN/EPA

A petição pública defende que há uma alternativa ao confinamento da população para controlar a propagação da covid-19, e pede "coragem política" para que avance: "a implementação de um sistema de testagem rápida com testes de antigénio a vigorar em concelhos acima de uma determinada prevalência de infetados. Ao invés de se confinar as pessoas, estas podem continuar a circular na posse de um teste negativo, não obstante a imperiosa manutenção de todos os cuidados sanitários, como o uso de máscara e distanciamento social", lê-se no documento, já subscrito por cerca 3500 pessoas.

A iniciativa, segundo a Rádio Renascença, partiu de Pedro Araújo, um empresário portuense, e conta entre os subscritores com personalidades ligadas à saúde, como Álvaro Moreira da Silva, pneumologista, Bernardo Gomes, médico especialista de saúde pública, Gustavo Carona, médico intensivista e Ricardo Campos Costa, diretor clínico da Unilabs.

Esta solução implicaria a realização de "um teste semanal de antigénio por residente assintomático em estruturas existentes, como os laboratórios e os centros de testagem", ou até farmácias, e incluiria crianças a partir dos oito anos.

A petição considera que a crítica que é feita a estes testes, de que não detetam a doença em pessoas assintomáticas ou com poucos sintomas, apresentando muitos falsos negativos, seria minimizada com a testagem semanal. A petição faz ainda referência ao professor de Epidemiologia de Harvard, Michael Mina, que defende que "o mais relevante no controlo da pandemia é detetar e isolar infetados infecciosos. De facto, se o sistema deixar passar algumas pessoas positivas, mas com uma carga viral muito baixa e sem capacidade de transmissão, isso não representa perigo acrescido significativo para a saúde pública", defende.

Para massificar estes testes será preciso "capacidade financeira" estimada pelos autores em 50 a 70 milhões de euros. "É um valor elevado, mas incomparavelmente menor do que ter a economia emperrada durante meses devido a confinamentos e a medidas tão prejudicais como o fecho de escolas. Em combinação com outras medidas muito menos severas, este plano permitiria salvar milhares de vidas e evitar muitos mais doentes ainda com covid de longa duração. É assim um investimento com retorno garantido", defende o autor da petição.