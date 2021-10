Phenix Kitchen procura os melhores cozinheiros 'zero desperdício'

© Direitos Reservados

A Phenix, marca de referência no combate ao desperdício na Europa, está à procura dos melhores cozinheiros "zero desperdício" de Portugal. Para assinalar o Dia Internacional da Consciencialização Sobre Perdas e Desperdício Alimentar, comemorado a 29 de setembro, a marca lança a Phenix Kitchen, "uma iniciativa que desafia a comunidade a desenvolver e partilhar receitas que tenham como foco o reaproveitamento de alimentos e o uso sustentável de ingredientes".

Até dia 23 de outubro, os participantes deverão criar e apresentar uma receita original e criativa, tirando partido, por exemplo, de sobras de refeições anteriores ou de partes dos ingredientes que, de outra forma, seriam desperdiçadas. As participações devem incluir uma fotografia do prato, a sua deisgnação, bem como uma descrição que destaque o que é que torna a receita "zero desperdício".

"Após uma primeira fase de seleção interna das propostas mais interessantes e criativas, o destino dos participantes decidir-se-á na página de Instagram da Phenix, onde as várias receitas serão sujeitas à apreciação da comunidade da marca", pode ler-se no comunicado da empresa.

O autor da receita "zero desperdício" vencedora será anunciado pela Phenix a 12 de novembro e tornar-se-á o protagonista do primeiro episódio da Phenix Kitchen, assumindo o papel de chef desta cozinha durante um ano. Vai, ainda, usufruir gratuitamente de cabazes anti desperdício, através da app da Phenix, que disponibiliza alimentos e refeições de qualidade, de uma rede de parceiros que conta já com mais de 700 estabelecimentos aderentes.

"Queremos trabalhar cada vez mais em conjunto com a nossa comunidade e incentivar todos aqueles que se identificam com a causa do combate ao desperdício a contribuírem ativamente com as suas ideias e criações. Esta é uma luta que é de todos e, com a Phenix Kitchen, pretendemos dar voz e visibilidade a quem nos acompanha nesta missão", explica, no comunicado, o diretor-geral da Phenix Portugal, Frederico Venâncio.

A aplicação anti desperdício da Phenix chegou a Portugal em outubro de 2019 e está disponível nas áreas da Grande Lisboa, Grande Porto, Braga e Aveiro. Conta com mais de 185 mil utilizadores e já permitiu salvar o equivalente a mais de 220 mil refeições.

O regulamento completo do concurso Phenix Kitchen pode ser consultado aqui. As participações devem ser submetidas até 23 de outubro, através do e-mail phenixkitchen@wearephenix.com.