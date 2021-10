Pingo Doce publica receitas mediterrânicas

© Direitos reservados

No livro "Quatro estações", que o Pingo Doce acaba de publicar, privilegiam-se as receitas que promovem o consumo de fruta e legumes de cada época do ano, respeitando a sua sazonalidade. São 150 propostas no total, classificadas segundo os alergénios glúten e leite, existindo também sugestões vegetarianas ou vegan.

O objetivo é "aproximar os portugueses do padrão alimentar mediterrâneo, considerado um dos mais saudáveis do mundo", de acordo com um comunicado enviado às redações.

"As receitas estão organizadas em função das quatro estações do ano, contendo frutas e legumes tradicionais da época, quando estão no pico das suas propriedades e quando trazem mais benefícios para a saúde", refere a cadeia de distribuição.

O livro foi desenvolvido em colaboração com a equipa de nutrição do Pingo Doce e pretende ensinar os consumidores a incorporar frutas e legumes da época na alimentação do dia-a-dia.

"O Pingo Doce defende a Dieta Mediterrânica ainda antes do seu reconhecimento oficial pela UNESCO como Património Cultural Imaterial da Humanidade em 2013. Atualmente, contamos já com mais de 900 receitas originais que seguem este padrão alimentar", afirma Maria João Coelho, diretora de Marketing do Pingo Doce.

O livro pode ser obtido gratuitamente através da coleção de 12 selos, colecionáveis até dia 29 de novembro. Cada 25 euros em compras valem um selo, refere a empresa.