PJ faz buscas na sede da Presidência do Conselho de Ministros

Diário de Notícias 29 Setembro, 2022 • 11:28

A Polícia Judiciária (PJ) está a realizar, nesta quinta-feira, buscas na sede da Presidência do Conselho de Ministros, avança a CNN Portugal.

Estas diligências terão como visado o secretário-geral, David Xavier, que é suspeito de corrupção e de outros crimes, nomeadamente a violação de regras de contratação pública a empresas privadas, de bens e serviços para o Governo.

De acordo com a CNN, David Xavier é suspeito de obter benefícios pessoais, através de subornos, na aquisição para o Estado de sistemas informáticos a uma determinada empresa do norte do país.

