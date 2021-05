PJ realiza buscas no FC Porto e Portimonense por suspeita de corrupção

© Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens

Diário de Notícias 20 Maio, 2021 • 09:18 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Polícia Judiciária está a levar a cabo, nesta quinta-feira, uma megaoperação de combate à corrupção desportiva, que envolve a realização de buscas no FC Porto e na SAD do Portimonense, segundo avança a TVI.

Em articulação com o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), um órgão do Ministério Público, esta operação policial visa também o empresário de futebol Teodoro Fonseca. Segundo a revista Sábado, o presidente do FC Porto, Pinto da Costa, é outro dos visados nesta investigação.

O juiz Carlos Alexandre é o magistrado que está a acompanhar as buscas.

Em causa estão suspeitas de corrupção desportiva, fraude fiscal e branqueamento de milhões de euros em negócios de futebol, que envolve o FC Porto, a SAD do Portimonense e o empresário que faz a ligação entre os dois clubes.

De acordo com a estação de Queluz de Baixo, o empresário Teodoro Fonseca é o principal visado nesta investigação, que já decorre há três anos, estando em causa suspeitas relacionadas com vários negócios entre os dois clubes, como as transferências de jogadores como Danilo Pereira, Paulinho, Galeno, Fede Varela, Rafa Soares ou Everton.

Está também em causa a verdade desportiva nos jogos entre os dois clubes, acrescenta a TVI. Há suspeitas de que o clube do Algarve tenha perdido intencionalmente jogos com o FC Porto.

Uma megaoperação contra a corrupção desportiva que está a decorrer um dia depois do final da I Liga.

(Mais atualização em Diário de Notícias)