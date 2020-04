Plataforma Covid-19 – Estamos OnGov disponível em aplicação para smartphone

Há algumas semanas, o Governo lançava o site Covid-19 – Estamos On, com o intuito de agregar toda a informação, medidas de contenção e ainda apoios disponibilizados neste contexto de pandemia. Na altura, era indicado que estava também a ser preparada uma aplicação para os dispositivos móveis.

Esta sexta-feira, dia 3, o Executivo indica que a aplicação Covid-19 – Estamos On já está disponível, tanto para Android como para os dispositivos iOS.

“Além de disponibilizar todo o conteúdo constante do site, a app permite ao utilizador receber notificações sobre os números diariamente atualizados do boletim epidemiológico do país bem como sobre as principais novidades da resposta do Governo à atual pandemia”, indica a nota de imprensa.

A aplicação foi desenvolvida para “oferecer uma navegação rápida e intuitiva, esclarecendo cidadãos, famílias e empresas sobre o papel que desempenham no combate aos efeitos causados pela Covid-19 e disponibilizado recursos necessários”. A VOST Portugal (Associação de Voluntários Digitais em Situações de Emergência) e a ESRI Portugal (Sistemas e Informação Geográfica).