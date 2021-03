PM diz que "ficaria perplexo" se negócio das barragens da EDP não estivesse sob mira do fisco

O primeiro-ministro, António Costa (C), participa no debate parlamentar sobre política geral, na Assembleia da República, em Lisboa, 17 de março de 2021. © MÁRIO CRUZ/LUSA

O primeiro-ministro admite que "ficaria perplexo" que a Autoridade Tributária não estivesse a investigar o negócio da venda de seis barragens da EDP aos franceses da Engie.

"Não acredito que a diretora-geral da AT não tenha mandado ver o que se passou com esse negócio. Se não o estiver a fazer ficaria perplexo", afirmou António Costa no debate parlamentar esta quarta-feira, na Assembleia da República, em resposta ao deputado e líder do PSD.

Rui Rio falou de "um esquema" montado pela EDP "para tentar não pagar impostos". "Como é que o governo é tão lesto a cobrar imposto aos portugueses e aqui tem membros do governo que são autênticos advogados de defesa da EDP no sentido de virem a público dizer que nada é devido", apontou o líder social-democrata.

O primeiro-ministro afirmou que não é da competência do governo averiguar o pagamento de impostos nos diversos negócios que são feitos em Portugal, mas apenas autorizar, neste caso concreto, segundo os critérios de gestão de caudais e idoneidade do concessionário, numa resposta semelhante à que já tinha dado a Catarina Martins do Bloco de Esquerda.

"O Estado de Direito tem regras e os membros do governo não devem interferir nas competências próprias dos serviços como é a AT. Ficava confortável se o governo tivesse a competência de mandar fazer inspeções fiscais a A, a B ou a C? Só num estado totalitário é que isso acontece. Tal como seria inaceitável que o governo pudesse dizer que não fiscaliza A, B ou C", frisou o chefe do executivo.

"Agora também acho que se está a fazer o que é preciso fazer, respeitando o sigilo da AT e que não tem de informar disso o primeiro-ministro".

"Ficaria surpreendido que, perante este bruaá todo que tem existido e totalmente compreensível, porque o mínimo que se pode dizer é que toda essa construção é no mínimo criativa suscite curiosidade para ver o que se passa. Não me passa pela cabeça que a AT não esteja a fazer isso, porque acho que é óbvio, das suas funções, que esteja a fazer isso", concluiu António Costa.

Já antes da intervenção de Rui Rio, a líder do Bloco de Esquerda tinha insistido nesta questão, com o primeiro-ministro a pedir que se espere pelas conclusões da avaliação da Autoridade Tributária sobre a obrigação de pagamento de imposto de selo por parte da EDP.

A venda de seis barragens na bacia do Douro (Miranda do Douro, Picote, Bemposta, Foz Tua, Baixo Sabor e Feiticeiro) a um consórcio liderado pela Engie, por um valor de 2,2 mil milhões de euros.