Pode o novo coronavírus ser transmissível pela comida? ASAE dá resposta oficial

A ASAE (Autoridade de Segurança Alimentar e Económica) publicou esta terça-feira o seu parecer oficial, através do Conselho Científico da entidade, sobre as questões em torno da transmissão do coronavírus SARS-CoV poder feita através da comida.

Com ele vem também uma lista de recomendações, que incluem a preparação de refeições em condições de higiene que evitem a propagação do vírus.

Em resumo, “não há evidência de que o novo tipo de coronavírus possa ser transmissível através da ingestão de comida, mas devem ser mantidas e reforçadas as medidas de prevenção de higiene pessoal e da cozinha seja em casa ou em contexto profissional”.

Numa explicação mais completa, a ASAE elabora:

“A crescente preocupação sobre o coronavírus (SARS-CoV-2) e a doença respiratória aguda a ele atribuída (COVID-19), que levou à declaração de pandemia pela OMS, levanta questões e receios sobre a sua transmissão. A contaminação através da comida e de outros objetos de uso comum (como telemóveis) são algumas dessas preocupações. Tomando em consideração todos os estudos científicos levados a cabo até ao momento, não existe evidência de qualquer tipo de contaminação através da ingestão de comida cozinhada ou crua. Contudo, e aplicando o princípio da precaução, o reforço das medidas de higiene e limpeza é altamente aconselhado porque as boas práticas reduzem claramente a concentração de vírus e diminuem eficazmente a probabilidade de contaminação.”

Já sobre outras questões que têm sido feitas à ASAE, inclusive de profissionais da indústria alimentar:

1. O que é o coronavírus e o que se sabe sobre a sua transmissão?

2. Existe probabilidade da sua transmissão através da comida?

3. O que devemos fazer (profissionais e não profissionais) para prevenir a contaminação?

“Os coronavírus são comuns e a vulgar constipação pertence a esse grupo. No entanto, o novo coronavírus (SARS-CoV-2), apesar de causar sintomas semelhantes aos da gripe, tem uma gravidade superior, dado que pode ter efeitos muito mais negativos para a saúde. Apesar de todos os aspetos dos mecanismos de transmissão deste vírus em concreto ainda não estarem completamente determinados e esclarecidos, é já muito o conhecimento existente para os vírus deste tipo. Assim, sabemos que para este e para os outros vírus que têm como alvo o sistema respiratório, a via fundamental de transmissão são as gotículas emitidas pelos infetados e depois inaladas pelos outros (infeção por contato direto), ou através de contato com objetos contaminados (infeção por contato indireto) essencialmente através das mãos (que em média são levadas à cara mais de 20 vezes por hora).

Apesar da adaptação deste vírus aos humanos ser muito recente, existe já uma considerável produção científica num curto espaço de tempo. Tanto nesta como na investigação anterior sobre os outros coronavírus, não existe nenhum tipo de evidência sobre a possibilidade de infeções devido à ingestão de comida. Isto é verdadeiro, tanto em relação ao SARS-CoV como em relação ao chamado Síndrome Respiratório do Médio Oriente (MERS-CoV), como relativamente ao que se estudou sobre este coronavírus: não existe qualquer evidência sobre a contaminação através da ingestão da comida.

As possíveis explicações estarão relacionadas com a baixa estabilidade deste tipo de vírus no ambiente (ou seja, o período em que existe a probabilidade de contaminação ser curto) bem como o fato de ter que haver uma concentração relativamente alta para que a contaminação tenha viabilidade.

Mas o que se conhece, com segurança, é a comprovada eficiência dos procedimentos de limpeza das superfícies para a redução das populações de vírus e a eliminação da viabilidade de contaminação.”

Numa resposta mais focada diretamente na preparação, confeção e consumo de alimentos, devem reforçar-se as medidas de higiene que já antes da pandemia eram recomendadas:

– Lavagem prolongada das mãos seguida de secagem apropriada evitando a contaminação cruzada (por exemplo fechar a torneira com uma toalha de papel ao invés da mão que a abriu enquanto suja);

– Desinfeção apropriada das bancadas de trabalho e das mesas com produtos apropriados;

– Evitar a contaminação entre comida crua e cozinhada;

– Cozinhar e “empratar” a comida a temperaturas apropriadas e lavar adequadamente os alimentos crus;

– Evitar partilhar comida ou objetos entre pessoas durante a sua preparação, confeção e Consumo.

Já de um ponto de vista mais geral, para evitar a propagação do vírus e porque é sempre bom lembrar, a Direção-Geral da Saúde recomenda: