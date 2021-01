Polícia dispersa protesto do setor da hotelaria e restauração em Budapeste

Nascer do sol em Budapeste, Hungria, 27 de dezembro de 2020. EPA/Balazs Mohai HUNGARY OUT © EPA

A polícia de Budapeste dispersou este domingo um protesto do setor da hotelaria e restauração em que se apelava à desobediência civil e a uma revisão das restrições impostas para conter a pandemia na Hungria.

Os organizadores da manifestação, que decorria numa praça central da capital húngara, incentivaram os restaurantes a desobedecer às regras do "lockdown" em vigor e a abrir ao público os seus estabelecimentos já a partir de segunda-feira, desafiando as medidas restritivas que limitam os restaurantes e cafés a funcionar em regime de "take away".

"Esgotaram-se todas as medidas a que recorremos até hoje, por isso, a partir de agora, todos os negócios devem abrir, num espírito de desobediência civil", afirmou Aron Ecsenyi, um dos organizadores do protesto, citado pela agência noticiosa Associated Press (AP).

O protesto aconteceu numa altura em que se intensificam os apelos para que o Governo húngaro avance com novas medidas de apoio ao setor da hotelaria e restauração, severamente penalizado pelos já quase três meses de confinamento no país, em vigor desde 11 de novembro.

O executivo húngaro tem, contudo, insistido que apenas a vacinação em massa da população irá permitir um levantamento do "lockdown".

Depois de, na passada quinta-feira, as restrições pandémicas terem sido prolongadas até 01 de março, muitos empresários do setor da hotelaria e restauração denunciaram ter recebido muito poucos, ou mesmo nenhuns, dos apoios financeiros que lhes foram prometidos, enquanto outros negócios, como os centros comerciais e as lojas de retalho, continuam a poder manter-se de portas abertas.

Especialistas na área da saúde e alguns políticos na Hungria têm vindo também a defender um repensar das restrições impostas no país para conter a pandemia, à medida que o impacto económico das medidas no setor hoteleiro se intensifica.

A pandemia de covid-19 terá provocado, pelo menos, 2.219.793 mortos, o que corresponde a 2,1% do total de mais de 102,5 milhões de casos observados em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, registaram-se 12.482 mortes atribuídas a covid-19, o que representa 1,7% dos 720.516 casos diagnosticados no país desde o início da epidemia, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo ​​​​​​​coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.