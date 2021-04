Polícia Judiciária faz buscas na Câmara Municipal de Lisboa

Autarquia confirmou que os inspectores da Polícia Judiciária estiveram nos Paços do Concelho e no gabinete de urbanismo, no Campo Grande.

Diário de Notícias 20 Abril, 2021 • 14:09 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

APolícia Judiciária fez buscas na Câmara de Lisboa esta terça-feira. As operações estiveram a cargo de inspetores da Unidade Nacional de Combate à Corrupção e relacionam-se com processos relacionados com obras municipais.

Ao DN fonte da autarquia confirmou esta operação da PJ adiantando que as buscas tiveram lugar na instalações da câmara no Campo Grande - onde está localizado o departamento de urbanismo - e nos Paços do Concelho.

Em comunicado, a autarquia adiantou que esta ação da PJ surge na sequência de "várias denúncias, incluindo participação ao Ministério Público pelo próprio Município na empreitada na Segunda Circular cancelada pela autarquia, a processos urbanísticos (Hospital da Luz, Torre da Av. Fontes Pereira de Melo, Petrogal, Plano de Pormenor da Matinha, Praça das Flores, Operação Integrada de Entrecampos, Edifício Continente, Twin Towers, Convento do Beato) e empreitadas: Segunda Circular, São Pedro de Alcântara e Piscina Penha de França".

Neste documento a autarquia presidida por Fernando Medina sublinha que "tanto a empreitada anulada pelo Município na Segunda Circular, como a Torre de Picoas e Hospital da Luz, já tinha sido adiantado, pela Procuradoria-Geral da República, estarem a ser alvo de investigação ao jornal Público, em 18 de julho de 2017. As diligências hoje efetuadas são as primeiras que a Câmara tem conhecimento sobre estes processos".

É, também, garantido que o "Município facultou toda a documentação e prestou toda a colaboração ao Ministério Público e PJ, como sempre acontece quando solicitado".

Leia mais atualizações no Diário de Notícias.