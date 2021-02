Pontas de rinoceronte no valor de quase 3 milhões de euros confiscadas em Joanesburgo

Rinocerontes em África © Unsplash

A unidade alfandegária da Autoridade Tributária da África do Sul (SARS, na sigla em inglês) revelou, em comunicado, que as pontas de rinoceronte no valor de 53.172.000 rands (2,9 milhões de euros) foram encontradas escondidas em peças de vestuário durante uma inspeção na alfândega do aeroporto O.R. Tambo.

A 'mercadoria', que pesava 63 quilogramas, foi declarada como 'Fabricantes de tinteiros HP', salientou a autoridade tributária.

"É a quarta apreensão de chifre de rinoceronte efetuada pela SARS no Aeroporto Internacional O. R. Tambo entre julho de 2020 e fevereiro de 2021, totalizando 277,30 quilos com um valor estimado em 234.114.206 rands (12,9 milhões de euros)", referiu a nota, divulgada no sítio da Internet da autoridade tributária sul-africana.