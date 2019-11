Aeroporto da Portela fecha para obras a partir das 23h30 de janeiro a junho

A ANA – Aeroportos já comunicou às companhias aéreas que o aeroporto de Lisboa irá encerrar por completo durante o período noturno de janeiro a junho. O fecho servirá para realizar as obras de extensão do espaço para estacionamento e taxyway previstas no programa de aumento de capacidade aeroportuária de Lisboa.

O encerramento acontece entre as 23h30 e as 06h00, indicou José Lopes, diretor da easyJet em Portugal, no âmbito da apresentação de resultados da companhia. No caso da easyJet, este fecho obriga a companhia a deixar cair a rota que ligava Lisboa a Lille e que ultrapassava a faixa horária agora eliminada.

“Esperemos que seja possível cumprir o calendário de obras”, disse José Lopes, que lembra que “tudo o que sejam iniciativas para aumentar a capacidade atual são bem vindas”.

O arranque do período de obras da Portela marca o início de uma nova fase para o aeroporto de Lisboa, que receberá um investimento superior a um milhões de euros que se dividem entre o Humberto Delgado e o Montijo. O atual aeroporto de Lisboa vai beneficiar de um investimento de 650 milhões de euros; o Montijo recebe 450 milhões.

(Em atualização)