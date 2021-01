Portimão volta a receber MotoGP em 18 de abril

MotoGP em Portimão © PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

O adiamento das corridas marcadas para Argentina (11 de abril) e Estados Unidos (18 de abril), devido ao aumento de casos provocados pela pandemia do novo coronavírus, promoveu o Autódromo Internacional do Algarve de suplente a circuito efetivo do campeonato.

Portugal vai acolher a terceira etapa do Mundial de MotoGP, que arranca em 28 de março, em Losail, no Qatar, o mesmo circuito que vai receber a segunda etapa, o GP de Doha, em 04 de abril.

Em 2020, Portimão recebeu pela primeira vez uma corrida de MotoGP, em 22 de novembro, quando Miguel Oliveira (KTM) arrebatou o segundo triunfo na classe rainha do motociclismo de velocidade, depois do triunfo em Estíria, na Áustria, em 23 de agosto.

Esta vai ser a 15.ª edição do Grande Prémio de Portugal de MotoGP, depois de 12 edições, entre 2002 e 2012, terem sido disputadas no autódromo do Estoril e a de 1987 no circuito de Jarama, em Espanha.

O calendário do Mundial de MotoGP de 2021 tem agora previstas 19 corridas, mantendo como reserva o circuito de Mandalika, na Indonésia, e aguardando pelo reagendamento das provas na Argentina, nas Termas de Río Hondo, e nos Estados Unidos, no circuito das Américas.

O campeonato encerra em Valência, em 14 de novembro, depois de a temporada de 2020 ter terminado em Portimão.

O espanhol Joan Mir (Suzuki) é o detentor do título mundial, depois de ter sucedido ao compatriota Marc Márquez, campeão em 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 e 2019.

Miguel Oliveira, que vai alinhar na equipa de fábrica da KTM, depois de dois anos na satélite Tech3, concluiu a sua segunda temporada na categoria rainha do motociclismo no nono lugar da classificação de pilotos, depois de se ter estreado com o 17.º posto, em 2019.

Calendário do campeonato do mundo de motociclismo de velocidade de 2021, na categoria de MotoGP:

28 mar: GP do Qatar, Losail.

04 abr: GP de Doha, Losail.

18 abr: GP de Portugal, Portimão.

02 mai: GP de Espanha, Jerez de la Frontera.

16 mai: GP de França, Le Mans.

30 mai: GP de Itália, Autódromo de Mugello.

06 jun: GP da Catalunha, Barcelona (Espanha).

20 jun: GP da Alemanha, Sachsenring.

27 jun: GP dos Países Baixos, Assen.

11 jul: GP da Finlândia, KymiRing.

15 ago: GP da Áustria, Red Bull Ring-Spielberg.

29 ago: GP da Grã-Bretanha, Silverstone.

12 set: GP de Aragão, Motorland Aragón (Espanha).

19 set: GP de San Marino, Misano-Marco Simoncelli.

03 out: GP do Japão, Motegi.

10 out: GP da Tailândia, Chang.

24 out: GP da Austrália, Phillip Island.

31 out: GP da Malásia, Sepang.

14 nov: GP da Comunidade Valenciana, Circuito Ricardo Tormo, Valência (Espanha).

Corridas por reagendar:

GP das Américas, Austin (EUA).

GP da Argentina, Termas de Río Hondo.