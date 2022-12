Lisboa © MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

Dinheiro Vivo/Lusa 31 Dezembro, 2022 • 16:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os distritos do Porto, Aveiro, Braga e Viana do Castelo vão estar sob aviso vermelho no domingo, entre as 03:00 e as 12:00, devido à previsão de "chuva persistente e por vezes forte", anunciou hoje o IPMA.

O aviso vermelho, o mais grave numa escala de três, para precipitação significa "chuva persistente e por vezes forte, que poderá ser pontualmente acompanhada de trovoada e fenómenos extremos de vento", segundo a página da internet do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).