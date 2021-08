Porto de Lisboa regista aumento de 15,7% no movimento de carga até junho

Contentores em navios no Porto de Lisboa. Exportações e importações (Gerardo Santos / Global Imagens) © Gerardo Santos / Global Imagens

Em comunicado hoje divulgado, o porto de Lisboa refere que as 4.820.000 toneladas movimentadas no primeiro semestre comparam com 4.166.063 toneladas em igual período de 2020.

"Apesar da forte retração económica global e de toda a conjuntura negativa, que afetou a movimentação de carga no porto de Lisboa, os valores referentes ao mês de junho de 2021 evidenciam um aumento muito expressivo na movimentação global de mercadorias", adianta.

No mês de junho, a subida foi de mais 56,2%, em toneladas movimentadas, sendo este o quarto mês consecutivo em que se verifica crescimento, pode ler-se no comunicado.

De acordo com o organismo, em termos acumulados e por segmento, no primeiro semestre o crescimento na carga contentorizada foi de 38,8% (1.825.291 toneladas).

Por seu lado, a movimentação de granéis sólidos subiu 10,6% (225.727 toneladas), contrariada apenas pela "quebra que persiste" nos granéis líquidos, que corresponde a menos 16,6%.

"Uma inflexão na tendência dos últimos tempos, que se registou muito particularmente na movimentação de carga contentorizada, com junho de 2021 a assinalar aumentos de mais 73,6%, os granéis sólidos de mais 52,2% e os granéis líquidos de mais 12,5% face a igual período de 2020", é acrescentado.

Relativamente à carga movimentada em contentores (TEU), o Porto de Lisboa indica que o resultado do semestre é "bastante favorável", atingindo as 178.255 toneladas.

Também se verificou menos 6,9% de navios entrados em comparação com 2020, com 3,3% de decréscimo na entrada de embarcações de carga.