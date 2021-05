Porto ganha 19 novos empreendimentos turísticos entre 2020 e maio

Cidade do Porto © Igor Martins / Global Imagens

Dados do Registo Nacional dos Empreendimentos Turísticos (RNET), aos quais a Lusa teve hoje acesso, indicam que em 2020 abriram no Porto 14 novos empreendimentos turísticos e que, este ano, abriram seis hotéis, totalizando 19 novos empreendimentos turísticos na cidade.

Questionada pela agência Lusa sobre a entrada de novos pedidos de licenciamento de hotéis em 2020 e 2021, a Câmara do Porto adiantou, em resposta escrita, que no ano de 2020 e no primeiro quadrimestre de 2021 deram entrada nos serviços 27 processos para licenciamento de novos hotéis, estando "todos em processo de análise".

Em 2020 deu entrada na Câmara do Porto um total de "21 processos de licenciamentos" para novas unidades hoteleiras, tendo também dado entrada "dois processos de legalização" e um "processo de autorização de alteração de utilização".

Já em 2021, e até abril, deram entrada nos serviços municipais seis processos de licenciamentos para novos empreendimentos turísticos e um pedido de autorização de alteração de utilização.

"Todos os processos estão em fase de análise", acrescentou fonte da autarquia.

Sobre os empreendimentos que obtiveram licença para abrir em tempos de pandemia de covid-19, o RNET indica que um apartamento turístico de quatro estrelas na avenida Dom Afonso Henriques foi o primeiro empreendimento turístico do Porto registado e com licença para abrir, a 06 de janeiro.

No primeiro trimestre de 2020, com a pandemia à vista, mas ainda sem os portugueses estarem em estado de emergência e em confinamento, um quatro estrelas na rua Dr. Alves da Veiga foi o segundo empreendimento turístico a ser registado, a 22 de janeiro, seguindo-se um três estrelas, na rua de Santa Catarina, a 27 de março.

Em pleno confinamento, a 11 de maio de 2020, aparece um hotel de uma estrela na Rua do Rosário e, a 17 de maio, é registado um três estrelas na Rua do Bolhão.

No segundo semestre do ano, estão registados um hotel três estrelas na rua Sá da Bandeira (23 de junho) e dois de uma estrela: na rua Latino Coelho (03 de agosto) e na rua Dr. Alves da Veiga (06 de agosto).

A 07 de agosto é registado um hotel de quatro estrelas na rua Alvares Cabral, e outro na rua de Monchique, a 30 de agosto.

A 01 de setembro recebe autorização um hotel de quatro estrelas na rua das Oliveiras, e uns dias mais tarde, a 18 de setembro, outro hotel da mesma classificação recebe luz verde na Rua do Bonjardim.

O ano da pandemia encerra com a abertura de dois hotéis em dezembro: um cinco estrelas, na rua de Entreparedes, a 14 de dezembro, e um de uma estrela, na rua Formosa, a 21 de dezembro.

Em 2021, entre janeiro e dia 26 de maio, apenas há registos de seis empreendimentos turísticos para abrir no Porto.

Este mês tiveram licença para abrir, no dia 06, um cinco estrelas na Rua das Flores e, no dia 18 de maio, quatro estrelas na rua Gonçalo Cristóvão.

Consideram-se empreendimentos turísticos os estabelecimentos que se destinam a prestar serviços de alojamento, mediante remuneração, dispondo, para o seu funcionamento, de um adequado conjunto de estruturas, equipamentos e serviços complementares, ao abrigo do Regime Jurídico dos Empreendimentos Turísticos.

Inserido nesta categoria de empreendimentos turísticos estão os "estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos turísticos, apartamentos turísticos, conjuntos turísticos ('resorts'), empreendimentos de turismo de habitação, empreendimentos de turismo no espaço rural e parques de campismo e de caravanismo", segundo se lê no portal do Turismo de Portugal Business.