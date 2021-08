Portugal atinge 70% da população com a vacinação completa

Marta Temido, ministra da Saúde © NUNO FOX/LUSA

Portugal atingiu os 70% de população com a vacinação completa contra a covid-19, revelou esta quinta-feira a ministra da Saúde, Marta Temido, que enfatizou o cumprimento da meta antes do prazo fixado pela 'task force'.

Em entrevista à SIC, a governante admitiu que já "era expectável que durante esta semana" se atingisse a fasquia dos 70% e sublinhou que a confirmação foi dada esta quinta-feira pela equipa coordenadora do plano de vacinação, liderada pelo vice-almirante Gouveia e Melo.

"A boa notícia que existe - e que é fruto do esforço dos portugueses - é que já foi possível atingir ontem [quarta-feira], segundo informação da nossa 'task force' que coordena o processo de vacinação contra a covid-19, a administração de duas doses de vacina ou de uma vacina no caso das vacinas de uma dose, ou seja, ter 70% de população residente em Portugal com vacinação completa à data de ontem [quarta-feira]", afirmou.

Marta Temido destacou que o objetivo foi atingido "algumas semanas antes do previsto, como já se indiciava pelo relatório de vacinação semanal da Direção-Geral da Saúde", realçando que estão a ser vacinadas perto de 100 mil pessoas por dia.

Segundo o último relatório de vacinação da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado na terça-feira, o país registava 66% da população com o esquema vacinal completo até ao passado domingo.

"É um resultado muito importante e vale a pena referir que, quando a presidente da Comissão Europeia começou a falar dele em janeiro, encarávamo-lo numa forma longínqua no tempo e quase se chegaríamos ou não lá. O dia de hoje prova que conseguimos atingir este resultado e agora temos de continuar para o próximo passo, que é o objetivo dos 85%", resumiu.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.601 pessoas e foram registados 1.009.571 casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde.