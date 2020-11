Portugal, Bruxelas e Espanha discutem políticas educativas em tempos de pandemia

© Lusa

"Os sistemas educativos devem mudar", afirma Adelino Sousa, diretor executivo da Virtual Educa, uma das entidades envolvidas na organização do "Fórum Global - Educação Conectada". "A pandemia veio expor uma inação dos anos anteriores e incapacidade de reação. E mesmo depois da pandemia não vamos voltar ao mesmo", avisa.

Esta segunda e terça-feira decorre online uma discussão que juntará empresas, governantes de vários países e pedagogos para encontrar soluções que ajudem estudantes e professores não só a atravessar este período de pandemia, que obrigou o ensino a mudar.

A agenda conta com a participação de governantes da Comissão Europeia e responsáveis ligados à educação em países como Espanha ou Equador. Portugal será representado pelo ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues ou do secretário de Estado para a Transição Digital, André de Aragão Azevedo. Também Carlos Moedas, ex-comissário Europeu para a Investigação, Ciência e Inovação ou Maria de Lurdes Rodrigues, antiga ministra da Educação e atual reitora do ISCTE, participarão neste fórum online.

Entre os temas de debate contam-se sessões como "Criando as escolas do futuro", o "Papel do terceiro setor na conjunta educativa atual" ou "Reimaginar a Universidade".

Adelino Sousa explica que "o setor público deve olhar para o setor privado", com o intuito de analisar o que está a ser feito de forma inovadora na área do ensino. Com a presença de empresas como a Intel, Microsoft ou da JP Inspiring Knowledge, haverá espaço para falar sobre as novas tecnologias na educação.

Mas, conforme alerta, Adelino Sousa, para ensinar no online "não basta só ligar o Teams ou o WhatsApp. Isso não é ser digital, é dar uma aula de forma digital". O diretor executivo da Virtual Educa destaca a necessidade de "interagir de forma híbrida".

Este fórum substitui o Congresso Global Virtual Educa Lisboa 2020, que estava marcado para estes dias. O evento foi adiado devido à evolução da pandemia para o próximo ano, para os dias 3 a 5 de março de 2021.