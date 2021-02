Portugal com 214 mortes e 6.132 novos casos de infeção nas últimas 24 horas

Unidade de Infeciologia do Hospital Dona Estefânia © Orlando Almeida / Global Imagens

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 214 mortes relacionadas com a covid-19 e 6.132 casos de infeção com o novo coronavirus. Os dados são do boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), que mostram que há 6.158 pessoas internadas - menos 254 do que na sexta-feira -, das quais 891 em unidades de cuidados intensivos. São menos 13.

Os dados de hoje revelam ainda que há mais 14.317 recuperados, fazendo subir para 599.593 o número total de recuperados desde o início da pandemia no país, em março de 2020. Já as mortes associadas à covid-19 sobem para 13.954 entre 761.906 casos de infeção em quase um ano.

Os casos ativos são, agora, de 148.359, menos 8.399 do na sexta-feira.

Em termos de regiões, Lisboa e Vale do Tejo mantém a tendência das últimas semanas, com mais 3.356 novos casos, quase 55% do total de novos casos no país, e 99 mortes (46%) do total. Segue-se o Norte, com 1.227 novos casos e 44 mortes. O Centro registou mais 960 novas infeções e 48 óbitos, o Alentejo tem 315 novos casos e 15 mortes, e o Algarve 147 novas confirmações e seis óbitos. Nos arquipélagos, os Açores confirmaram 6 novos casos e nenhuma morte a lamentar, nas últimas 24 horas, enquanto a Madeira registou 121 novas infeções e duas mortes.