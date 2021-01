Portugal com a quinta média mais elevada de novos casos por milhão de habitantes na última semana

© Go Nakamura/Getty Images/AFP

Este domingo, dia 10 de janeiro, o gráfico da plataforma Our World in Data indicava que Portugal contabilizava uma média de 790,66 novos casos confirmados por um milhão de habitantes. Pelos dados disponibilizados, neste dia Portugal registava a quinta média mais elevada nesta métrica.

À frente ficaram países como a Irlanda - 1322,92 casos por milhão de habitantes -, a República Checa -1209,72 casos -, Eslovénia - 975,43 casos - e o Reino Unido - 881,03 casos.

Já em relação às mortes confirmadas por milhão de habitantes, associadas à covid-19, os números de Portugal este domingo estavam abaixo dos números contabilizados pela Europa: Portugal contabilizava uma média de 765 mortes por milhão de habitantes, contra as cerca de 789 da Europa.

Nesta métrica, os piores resultados são registados pela Bélgica, com mais de 1732 mortes por milhão de habitantes, seguida pela Eslovénia, com 1442 mortes e Itália, com 1302.

A Noruega é o país que contabilizava os números mais baixos nesta métrica, com uma média de 87 mortos por um milhão de habitantes.

Os dados disponibilizados pela Direção Geral de Saúde (DGS) este domingo, dia 10, indicavam 7 502 casos confirmados e mais 102 óbitos em Portugal. Na semana passada o país registou vários dias com mais de 10 mil novos casos.

Face à situação epidemiológica, o Governo anunciou que se prepara para tomar medidas mais restritivas, mencionando a possibilidade de um confinamento semelhante ao de março e abril.