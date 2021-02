Portugal com a taxa mais baixa de diversidade de género nas administrações dos bancos europeus

View over businesslady shoulder seated at workplace desk look at computer screen where collage of many diverse people involved at video conference negotiations activity, modern app tech usage concept © Getty Images/iStockphoto

A DBRS, depois de realizar uma análise à liderança de 53 bancos europeus no período de cinco anos, entre 2014 e 2019, verificou que, mesmo com as melhorias apresentadas na diversidade de género, as mulheres continuam "significativamente sub-representadas". A acrescentar aos resultados deste estudo, Portugal surge ainda como o país que menos mulheres tem na administração dos bancos e que, dos analisados, apresenta o maior desequilíbrio.

O comentário que examina a composição atual dos conselhos de administração ou de supervisão em relação aos apresentados em 2014 mostra que o aumento para 2019 foi de 10%, com as mulheres a representarem agora 32% destes membros. Já no caso português, quando comparado com estes números, este encontra-se muito abaixo da média europeia a registar apenas 19 pontos percentuais no que respeita aos cargos de administração ocupados pelo sexo feminino.

Do total dos 53 casos analisadas, apenas três têm a liderança do conselho de administração entregue a uma mulher e seis uma presidente executiva, nomeadamente na Noruega, na Suécia, no Reino Unido, em Itália e em Espanha.

Por outro lado, e ainda que com a Noruega e a Suécia a liderar o topo da tabela, a maior evolução foi apresentada pela Dinamarca e pela Irlanda que, para além de serem dois dos países com os mais altos níveis de representação neste relatório, estão igualmente entre as jurisdições com maiores aumentos em relação a este período, com um incremento de 17% e 24%, respetivamente.

Com o objetivo de "acelerar a representação ao mais alto nível, alguns países introduziram legislação de quotas a nível nacional, enquanto outras geografias encontraram mais sucesso na implementação de políticas específicas de bancos destinadas a melhorar a representação na instituição individual" afirma Kevan Viagas, analista financeiro.

No entanto, e contrariamente a outros países escandinavos, nem a Finlândia nem a Dinamarca recorreram às quotas de género nas administrações do setor bancário mas, em alternativa, "a Finlândia financia programas cujos objetivos são o desenvolvimento de competências femininas, enquanto a Dinamarca exige que as suas maiores empresas mantenham políticas sobre a forma como atingirão a diversidade de género a nível de gestão executiva".

"Apesar das mudanças recentes, as mulheres ainda representam menos de um terço dos membros do conselho de administração dos bancos europeus" faz notar, em comunicado, a agência de notação financeira do Canadá. Ainda assim, e se o ritmo se mantiver ao que é apresentado atualmente, a DBRS estima que "a paridade nas direções será alcançada por volta de 2030".