Portugal com cinco escolas de Gestão entre as melhores da Europa

O ranking do Financial Times (FT) que classifica as 95 melhores faculdades de Gestão da Europa contempla este ano cinco escolas portuguesas. O Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) entra pela primeira vez este ano na lista, onde já constavam a Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa (Nova SBE), a Católica Lisbon School of Business and Economics (CATÓLICA-LISBON), a Porto Business School (PBS) da Faculdade de Economia do Porto, e o Iscte Business School. Portugal ultrapassa Espanha e Itália, que têm quatro faculdades no FT European Schools Ranking 2022.

O Iscte subiu dez posições na lista, passando do lugar 77 alcançado no ano passado para a posição 67. Mas, apesar de ter sido a que mais progrediu, é, entre as escolas portuguesas, a pior classificada, seguida pelo ISEG, que está pela primeira vez neste ranking, no lugar 65.

Maria João Cortinhal, diretora do Iscte, diz em comunicado que "a subida de dez posições reflete o compromisso com os estudantes, docentes e parceiros, consolidando a reputação internacional da Iscte Business School como uma escola de referência para aqueles que procuram um ensino de excelência". E acrescenta que "os resultados alcançados demonstram a capacidade de inovação e inspiram-nos a continuar a desenvolver oferta formativa de excelência, bem como a apostar na qualidade do corpo docente".

A faculdade portuguesa mais bem posicionada é a Nova SBE, em 24º lugar, tendo subido três posições face ao ano passado "É com grande satisfação que somos já cinco escolas portuguesas a figurar no ranking, o que demonstra a excelente qualidade do ensino em Portugal", diz Daniel Traça, dean da instituição.

A CATÓLICA-LISBON não ficou muito atrás da Nova SBE, alcançando a posição 27, subindo dois degraus no ranking. "Sermos destacados pelo Financial Times como uma das escolas de topo da Europa desde 2007 é para nós motivo de grande satisfação. A CATÓLICA-LISBON, que celebra este ano o seu 50º aniversário, é um hub de atração de talento de docentes e alunos de nível mundial, um gerador de conhecimento de ponta em economia e gestão, e uma verdadeira rampa de lançamento para uma carreira de sucesso com verdadeiro impacto na sociedade", sublinha Filipe Santos, diretor esta escola da Universidade Católica.

A Porto Business School é a terceira escola portuguesa mais bem colocada, tendo avançado sete posições este ano, passando do lugar 66 para o 59. Ramon OCallaghan, dean da Porto Business School, considera que "num contexto marcado pela incerteza e pela constante transformação, é muito gratificante ver a Porto Business School a reforçar o seu papel enquanto referência internacional na área da formação em Gestão".

Este ranking global do FT resulta das pontuações que as escolas registam nas outras listas parciais do FT, que avaliam o Mestrado em Gestão, Formação de Executivos, MBA e EMBA (Executive MBA).

França e Reino Unido lideram

No top 5 deste ranking europeu das faculdades de gestão figuram a francesa HEC Paris (que se mantém em primeiro lugar), a britânica London Business School, que continua firme na segunda posição, a também francesa ESCP Business School, que no ano passado ocupava a 14.ª posição e subiu, tirando o terceiro lugar à suíça Insead, em quarto lugar está a italiana SDA Bocconi/Università Bocconi, que subiu uma posição, e em quinto figura a suíça University of St. Gallen, que também progrediu uma posição face ao ano passado. A espanhola Iese Business School saiu do top 5, caindo para a sexta posição.

França e Reino Unido são os países com mais escolas no ranking.