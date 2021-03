Portugal com incidência de 96 casos de Covid-19 por cem mil habitantes

António Costa na apresentação da matriz de risco. © EPA/ANTONIO COTRIM

Na apresentação do plano de desconfinamento, no dia 11 de março, António Costa revelou também a nova matriz de risco, uma avaliação de risco mais exigente.

No boletim da Direção-Geral de Saúde (DGS), divulgado esta segunda-feira, a matriz de risco mostra que o país continua na zona verde - a desejada no arranque do desconfinamento.

Os dados da análise datam deste domingo, dia 14, contabilizando uma incidência em Portugal de 96 casos por cem mil habitantes. Analisando apenas o Continente, a incidência é ligeiramente mais baixa, com 84,2 casos de infeção por cem mil habitantes.

Já em relação ao R(t), o índice de transmissibilidade, que determina quantas pessoas é que um caso positivo poderá contagiar, de Portugal estava nos 0,83 e o Continente em 0,79.

Matriz de risco a 14 de março.

Na semana passada, António Costa explicou que esta avaliação de risco "tem por base dois critérios fundamentais: por um lado, no eixo vertical, o número de novos casos por cem mil habitantes a 14 dias, e no eixo horizontal o ​famoso R(t) que nos tem acompanhado desde o início da pandemia", referindo-se ao índice de transmissibilidade.

Esta matriz, que visualmente é composta por uma gradiente de cores, do verde (ponto desejável) até ao vermelho escuro (pior cenário possível) é mais exigente que os antigos patamares de risco, que dividiam os concelhos consoante a incidência por cem mil habitantes. Conforme explicou António Costa, o antigo patamar mínimo (240 casos por cem mil habitantes) passou a ser o nível máximo nesta avaliação de risco.

Será através da evolução dos casos por cem mil habitantes e do R(t) que serão avaliadas as medidas ao longo do desconfinamento, explicou o PM. "As medidas terão de ser revistas sempre que ultrapassarmos o número de 120 novos casos cem mil habitantes ou quando o nível de transmissibilidade ultrapasse o 1", detalhou.

Serpa com maior incidência até dia 9 de março

O boletim da DGS apresenta também a habitual situação de distribuição geográfica dos casos confirmados, contabilizando a incidência cumulativa a 14 dias (entre 24 de fevereiro e 9 de março).

Nesse quadro, Serpa registava a maior incidência, com 517 casos por cem mil habitantes. Embora em alguns concelhos das ilhas a incidência registada seja maior, como é o caso de Câmara de Lobos (564) ou do Funchal (1128), a DGS deixa a salvaguarda de que estes "dados devem ser interpretados atendendo ao atraso entre diagnóstico e notificação verificado no período em análise".

No geral, uma grande parte dos concelhos estava nos patamares de risco de contágios mais baixos. Em alguns casos, concelhos como Freixo de Espada à Cinta, Alvito, Fronteira, Crato, Mora, Penedono, Mação ou Castro Verde registavam zero casos por cem mil habitantes ao longo dos últimos 14 dias.