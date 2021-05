Portugal com mais 609 novos casos nas últimas 24 horas

Covid-19 © ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

Dinheiro Vivo 29 Maio, 2021 • 14:10

Portugal registou 609 novos casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas, indica a Direção-Geral da Saúde (DGS). Não há mortes a lamentar.

De acordo com o boletim epidemiológico, a região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a que tem mais novos casos confirmados, mais metade do total, com 327 dos registados hoje.

O número de internados em enfermaria caiu, são menos duas pessoas num total de 244 internados. Em unidades de cuidados intensivos estão 49 doentes, menos três do que na sexta-feira.

Os dados divulgados pela DGS mostram também que estão ativos mais 99 casos, num total de 22.633.

Segundo o boletim, a região Norte tem hoje 164 novas infeções por SARS-CoV-2, totalizando 340.138 casos de infeção e 5.354 mortes, desde o início da pandemia. No Centro registaram-se mais 52 casos, acumulando-se 119.806 infeções e 3.021 mortos, enquanto no Alentejo foram assinalados mais 12 casos, totalizando 30.165 infeções e 971 mortos. Já no Algarve, os dados da DGS mostram mais 33 infeções, acumulando-se 22.253 casos e 363 mortos. Lisboa e Vale do Tejo tem os 327 novos casos já referidos, o que faz subir para 320.787 o número total de infeções na região, desde o início da pandemia, com 7.212 mortes.

A região Autónoma da Madeira conta com 14 novas infeções, contabilizando 9.695 casos e 69 mortes devido à covid-19, enquanto os Açores registam 21 novos casos, contabilizando 5.369 casos e 33 mortos desde o início da pandemia.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, foram consideradas recuperadas 808.557 pessoas, mais 510 nas últimas 24 horas.