Portugal dispara para novos máximos em casos e mortes por covid-19. Em 48h morreram 437 pessoas

Portugal registou esta quarta-feira, dia 20 (dados referentes ao dia de ontem), mais 219 óbitos por covid-19, batendo mais um recorde absoluto pelo segundo dia consecutivo, com o número de casos confirmados do novo coronavírus a também chegar a novo máximo com um aumentou 14 647, segundo o relatório diário da Direção-Geral de Saúde.

Desde início da pandemia registam-se 9465 óbitos por covid-19 - recorde-se que eram 6972 no início do ano, com 2493 a serem registados em apenas 19 dias.

Com os números sempre a subir, nos últimos dias, esta quarta-feira houve novo aumento significativo no número de casos ativos, que são já 143 776, um aumento de 7635 nas últimas 24 horas. O número total de casos positivos confirmados ascende já aos 581 605.

O número de doentes recuperados foi de 6496. Estão neste momento em vigilância por parte das autoridades de saúde 184 034 pessoas, mais 9679 do que no dia anterior.

Entre casos ativos no país e contactos em vigilância, o número total é de quase 328 mil pessoas - boa parte delas (se não se inscreveu até à semana passada) não deverá conseguir votar nas eleições presidenciais de dia 24 de janeiro.

Internamentos continuam a subir

Apesar do número de mortes continuar a subir nos últimos dias, nem os internamentos em geral nem os dos cuidados intensivos tem tido uma descida. Há mesmo mais 202 hospitalizações nas últimas 24 horas, num total inédito de 5493.

Nas unidades de cuidados intensivos o número é agora de 681, mais 11 do que no dia anterior.

Vacinação em lares concluída na próxima semana

Até ao final da próxima semana estará concluída em Portugal a vacinação contra a Covid-19 dos residentes e funcionários de lares, avançou o primeiro-ministro, António Costa.

O primeiro-ministro, António Costa, garantiu esta quarta-feira que no final da próxima semana estará concluída a vacinação para a Covid-19 dos residentes e funcionários de lares, em Portugal, e comprometeu-se com a avaliação dos critérios definidos por Bruxelas.

Em Portugal, o plano de vacinação e as prioridades são definidas pela "task force" técnica, que definiu com o primeiro grupo prioritário os profissionais de saúde e segundo grupo prioritário as pessoas internadas ou residentes em lares e é com satisfação que podemos hoje ter a certeza que no final da próxima semana teremos assegurado a totalidade da vacinação de todas as pessoas residentes em lares ou que trabalham em lares", disse, falando numa conferência de imprensa no Parlamento Europeu (PE), em Bruxelas.

"Ao longo destes meses, todos temos aprendido uns com os outros e estou certo que a comissão técnica portuguesa vai também ter em conta as recomendações da Comissão Europeia e avaliará se isso implica uma revisão dos critérios", sublinhou, alertando ainda que há que ter em conta a quantidade disponível de doses de vacinas.

Mais de 2 milhões de mortos em todo o mundo

A pandemia causou pelo menos 2.058.226 mortes no mundo entre os 96.144.670 infetados desde que o SARS-CoV-2 foi identificado na China em novembro de 2019.

Nas últimas 24 horas registaram-se 16.132 mortos e 635.378 casos de Covid-19 em todo o mundo, segundo a agência France-Presse.

Os números baseiam-se nos balanços comunicados diariamente pelas autoridades sanitárias de cada país e excluem as revisões realizadas a posteriori pelos organismos estatísticos, como acontece na Rússia, em Espanha ou no Reino Unido.

Os países que registaram mais mortes nos seus últimos balanços foram os Estados Unidos, com 2.482, o Reino Unido (1.610) e o México (1.584).

Os Estados Unidos são o país mais afetado tanto em número de mortes como em casos, com 410.777 mortes em 24.254.284 casos registados, de acordo com a contagem da universidade Johns Hopkins.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil, com 211.491 mortes e 8.573864 casos, a Índia (com 152.718 mortos e 10.595.660 casos), o México (142.832 mortos e 1.668.396 infetados) e o Reino Unido (91.470 mortes em 3.466849 casos).