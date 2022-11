Portugal é a quarta seleção mais valiosa em prova, mas quanto vale o Mundial do Qatar?

Cristiano Ronaldo © José Coelho/Lusa

Se foi o dinheiro que motivou a FIFA a entregar a realização da sua prova mais importante ao Qatar, um país sem tradição futebolística, será pertinente apurar quanto vale o Mundial do Qatar. Apesar de só no final da prova será possível apurar qual o resultado comercial global da 22.ª edição do campeonato do mundo de seleções, que custou ao Estado qatari 200 mil milhões de euros, já é possível deslindar o valor de mercado das 32 seleções e dos 832 atletas que vão estar em prova.

De acordo com a plataforma Transfermarkt (até às 20h de deste sábado), o valor de mercado global das 32 seleções ascende a 12,33 mil milhões de euros. Este valor deverá variar à medida que a prova decorre, mediante valorizações ou desvalorizações dos atletas face à performance desportiva. No entanto, no dia em que o campeonato do mundo arranca, a seleção com o valor de mercado mais elevado é a inglesa (1, 26 mil milhões de euros). Brasil (1,14 mil milhões de euros), a campeã em título França (1,03 mil milhões de euros) e Portugal (937 milhões de euros) surgem logo atrás no ranking.

Os 26 eleitos de Fernando Santos fazem de Portugal a quarta seleção mais valiosa da competição. O maior contributo vem de Rafael Leão cujo valor de mercado totaliza hoje 85 milhões de euros. Bernardo Silva (80 milhões), Bruno Fernandes (75 milhões de euros), Rúben Dias (75 milhões de euros) e João Cancelo (70 milhões de euros) são os restantes atletas que dão o maior contributo para a bolsa de valores da seleção nacional. A estrela da companhia, Cristiano Ronaldo, vale por estes dias 20 milhões de euros e o veterano Pepe é o menos valioso de todo o plantel, em termos de mercado (um milhão de euros).

A fechar o top5 está a Alemanha. A seleção germânica vale 885,5 milhões de euros, à frente dos plantéis de Espanha (877 milhões de euros), Argentina (645,2 milhões de euros), Holanda (587,25 milhões de euros), Bélgica (563,2 milhões de euros) e Uruguai (449,7 milhões de euros), que completam o top10.

Destaque também para a Croácia. A seleção croata foi a finalista vencida no Mundial da Rússia (2018) e chega ao Qatar com um valor de mercado de 377 milhões de euros. É a 11.ª seleção mais cara do Mundial 2022.

A seleção da casa tem o plantel menos valioso da competição. Os 26 futebolistas qatari acumulam um valor de mercado total de 14,9 milhões de euros.

Observando cada um dos mais de 800 futebolistas convocados para o Mundial, o top3 dos mais valiosos é composto por um inglês, um brasileiro e um francês. No topo está o avançado Kylian Mbappé (França) que chega ao Mundial do Qatar a valer 160 milhões de euros. Seguem-se Vinícius Jr. (Brasil), cujo valor de mercado é de 120 milhões de euros, e Phil Foden (Inglaterra), a valer 110 milhões de euros.

O alemão Jamal Musiala (100 milhões de euros), o espanhol Pedri (100 milhões de euros), o inglês Jude Bellingham (100 milhões de euros), o uruguaio Fede Valverde (100 milhões de euros), os ingleses Harry Kane (90 milhões de euros) e Bukayo Sako (90 milhões de euros), e o espanhol Gavi (90 milhões de euros), que venceu o prémio Golden Boy há um mês, completam o ranking dos dez atletas mais valiosos.

O 11.º jogador mais valioso a chegar ao Qatar é o português Rafael Leão (85 milhões de euros).

A prova que o valor de mercado de um atleta é cada vez menos influenciado pelo desempenho dentro das quatro linhas está em Karim Benzema. O francês conquistou a Bola d'Ouro há um mês, mas o valor de mercado do futebolista é de apenas 35 milhões de euros. Tal valor relega-o para posição 109 na lista dos mais valiosos neste campeonato do mundo.

E o que dizer de Leo Messi e de CR7? Aos 35 anos de idade, o futebolista que mais Bolas d'Ouro conquistou (sete) é avaliado em 50 milhões de euros. O valor de mercado do argentino coloca-o no lugar 59. Já Cristiano Ronaldo, de 37 anos, tendo no currículo cinco Bolas d'Ouro, encontra-se na posição 198 (avaliado em 20 milhões de euros).

A plataforma Transfermarkt elencou também o onze mais valioso (à partida) deste Mundial. A composição deste elenco certamente que será diferente quando a prova chegar ao fim. Para já, destaque para o português Ruben Dias, que é o único português na designada seleção mais valiosa.

O onze mais valioso é composto por: Thibaut Courtois (60 milhões) na baliza; Alexander-Arnold (70 milhões) a lateral-direito; Matthijs de Ligt (70 milhões) a defesa central; Ruben Dias (75 milhões) a defesa central; Alphonse Davies (70 milhões) a lateral-esquerdo; Phil Foden (110 milhões) a médio centro; Fede Valverde (100 milhões) a médio centro; Musiala (100 milhões) a médio ofensivo; Bukayo Sako (90 milhões) a extremo-direito; Vinícius Jr. (120 milhões) a extremo-esquerdo; Mbappé (160 milhões) a ponta-de-lança. Este plantel totaliza 1,025 mil milhões de euros, mais do que a seleção das quinas, a quarta mais valiosa no arranque do Mundial do Qatar.

Através do Transfermarkt é, ainda, possível perceber que Barcelona (17), Manchester City (16), Bayern de Munique (16), Al-Sadd (15) e Manchester United (14) são os clubes mais representados no Qatar 2022, tendo em conta o número de atletas destes emblemas convocados pelas respetivas seleções. Entre estes cinco clubes, o Manchester City é o que acumula maior valor de mercado porque os 16 atletas convocados totalizam 855 milhões de euros. Seguem-se Bayern de Munique (784 milhões), Barcelona (723 milhões), Manchester United (525 milhões) e Al-Sadd (11,48 milhões).

O Campeonato do Mundo começa este domingo. O jogo de abertura opõe o Qatar ao Equador, encontro marcado para as 16h (hora de Lisboa) e que será transmitido pela RTP. O primeiro jogo de Portugal será contra o Gana, no dia 24 de novembro, pelas 16h com transmissão assegurada pela TVI. A final da competição está marcada para o dia 18 de dezembro.