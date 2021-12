Portugal é o 2.º melhor país para os amantes de vinho visitarem nas férias (Imagem de arquivo) © Artur Machado / Global Imagens

Portugal ocupa pelo segundo ano consecutivo a segunda posição entre os 10 melhores países para os amantes de vinho visitarem nas férias, revela esta terça-feira um estudo da Bounce.

O trabalho, que analisa fatores como o consumo e produção de vinho, a área dos vinhedos face à dimensão do país, as visitas de enoturismo e o custo médio da garrafa de vinho, visa dar a conhecer as melhores localizações (países) para quem gosta de vinho visitar nas suas férias.

A Itália ocupa o primeiro lugar, sendo o maior produtor com 82 milhões de hectolitros por 100.000 pessoas e com cerca de 400 variedades de vinhas nativas no país, seguindo-se Portugal com o maior número de visitas de enoturismo, além de ser o maior consumidor, com 47 milhões de hectolitros por 100.000 habitantes, e em terceiro lugar posiciona-se Espanha com a maior área de vinhedos (968,4 mil hectares).

Itália, Portugal, Espanha, França, Nova Zelândia, Grécia, Chile, Argentina, Austrália e a Hungria são os 10 melhores países destacados no estudo por ordem decrescente.