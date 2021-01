Portugal já é líder em novas infeções em 7 dias. Só Espanha não fechou as escolas (Suécia já o fez)

Os números da situação epidemiológica em Portugal continuam a piorar, mesmo olhando para a lista global de países disponibilizada pela Universidade de Oxford, no projeto Our World in Data. O país subiu agora para a liderança não só da lista de países com mais casos diários por milhão de habitantes (à frente de outro mau exemplo nesta altura, a Suécia), mas também para uma média mais complicada de gerir que mostra a tendência continuada.

Portugal ultrapassou agora Israel na média dos últimos sete dias como o país com mais casos por milhão de habitantes. Fica, assim, acima, da Israel, República Checa, Espanha, Eslovénia e Reino Unido - que está em queda nesta média.

Já no número de mortes por covid-19 registadas, Portugal é agora segundo na média dos últimos sete dias - por milhão de habitantes -, só atrás do Reino Unido. Na média diária o país fica atrás de Suécia e Reino Unido.

Da lista 'negra' covid, só Espanha mantém escolas abertas

Um dos temas mais discutidos nos últimos dias é se as escolas devem-se manter abertas para alunos com mais de 12 anos. Ontem, no Parlamento, vários partidos apelaram ao primeiro-ministro para fechar as escolas, o mesmo têm já feito organizações sindicais (como a Fenprof), de pais e professores.

António Costa mostra-se, para já, irredutível, admitindo só fechar as escolas se se descobrir se a estirpe inglesa é já dominante, algo que, dizem os especialistas, parece quase impossível de descobrir de forma concreta por falta desse tipo de análises no país, ao contrário do que acontece por exemplo no Reino Unido. "Fechar as escolas traz danos irreparáveis", tem dito o primeiro-ministro.

Ainda assim, um relatório do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (Insa) e do laboratório de análises Unilabs citado no Observador estima que a variante do do SARS-CoV-2 conhecida como do Reino Unido ou inglesa está a aumentar no país - já irá em 13,3% - e dentro de duas semanas deve chegar aos 60% de todos os testes positivos no país.

Importa, por isso, analisar da lista de países em pior situação, quais já fecharam as escolas. De acordo com a Unesco, do top de países com mais casos nos últimos sete dias, só a Espanha - que não está tão mal tanto em mortes como em casos - tem neste momento as escolas abertas tal como Portugal - embora na zona de Madrid fecharam desde a semana passada por causa da neve (devem reabrir hoje).

Suécia expande escolas fechadas

A Suécia, por exemplo, iniciou 2021 a 9 de janeiro com várias escolas fechadas, uma política totalmente diferente usada no primeiro confinamento (depois do Rei da Suécia ter pedido desculpa ao país pela forma como se geriu a pandemia). Se em dezembro o governo local já tinha decretado ensino remoto para os alunos com mais de 15 anos, no início do ano passou a ser também para alunos com mais de 13 anos.

Mapa da Unesco da situação das escolas a 19 de janeiro

Israel tem as escolas todas fechadas desde o início do ano - fechou parcialmente nos últimos dias de dezembro -, a República Checa tem apenas parcialmente abertas desde o início do ano, enquanto Eslovénia e Reino Unido têm encerradas desde que 2021 começou.

Esta semana, na Europa, além de Espanha e Portugal, só países com situação pandémica mais estável e controlada como França, Bélgica, Suíça, Croácia, Noruega ou Estónia (neste caso só nos últimos dias começaram a abrir as escolas) tem nesta altura as escolas abertas.

Alemanha, Holanda, Dinamarca, Áustria, Turquia, Ucrânia, Lituânia são países que não só começaram o ano com as escolas fechadas, como o mantém - algo que decorre há várias semanas, incluindo países como Alemanha que fechou em dezembro.

Já Grécia, Polónia, Ucrânia, Hungria ou Roménia começaram o ano com as escolas encerradas - para evitar novos surtos em janeiro -, mas já começaram a abrir só algumas das escolas para níveis de ensino para alunos mais novos.

Já Itália desde dezembro que tem as escolas parcialmente fechadas, por exemplo.

Recorde-se que Portugal fechou todas as escolas no primeiro confinamento e começou a abrir parcialmente em maio - inicialmente só para alunos mais velhos com exames.

António Costa anunciou ontem o início já hoje de "uma campanha de testes rápidos para reforçar a segurança nas escolas, porque não queremos o problema que cria fechar as escolas", sem concretizar sobre o número de testes disponíveis e como seria aplicada a medida.

O Presidente da República voltou a lembrar ontem que a reunião do Infarmed, marcada para a próxima terça-feira, será também para reavaliar se deve-se ou não fechar as escolas.

Exigências de encerramento

Esta manhã, na TSF, Filinto Lima, presidente da ANDAEP avançou que "hoje, o número que tenho aqui à minha frente é arrasador. Temos mais 14.647 pessoas infetadas".

O presidente da Associação de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas garantiu ainda que o receio está a fazer-se sentir na comunidade educativa, num momento em que Portugal continua com escolas abertas e atividades letivas presenciais.

O responsável diz-se "alarmado" com os números, apelando ao encerramento das escolas.

Ontem, no Parlamento, as palavras mais duras para o Governo contra a abertura de todas as escolas como está atualmente foi do deputado do CDS Telmo Correia. "Não podemos matar uma geração para não prejudicar outra", disse o deputado centrista, lembrando que os números atuais são muito piores do que eram no anterior confinamento.