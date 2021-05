Portugal na lista verde do Reino Unido é "boa notícia", diz MNE

Augusto Santos Silva, Ministro dos Negócios Estrangeiros © Leonel de Castro/Global Imagens

O Reino Unido decidiu incluir Portugal na "lista verde" dos corredores aéreos e isso são "naturalmente boas notícias", declarou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, à margem da Cimeira Social, que se realiza esta sexta-feira na Alfândega do Porto.

"É uma boa notícia e um reconhecimento internacional que significa de um esforço que devemos ao conjunto dos cidadãos portugueses", sublinhou o chefe da diplomacia portuguesa.

Portugal é um dos destinos para o qual os ingleses podem viajar a partir de 17 de maio sem terem de cumprir quarentena quando regressarem a casa, integrando a chamada lista verde, elaborada pelo governo de Boris Johnson.

Neste momento, é proibido viajar do Reino Unido para o estrangeiro sem uma justificação válida, estando assim, de certa forma, proibidas as viagens de lazer. Contudo, os ingleses preparam-se para a 17 de maio avançar para a terceira fase do desconfinamento, aliviando assim mais restrições implementadas no âmbito da estratégia de combate à pandemia.

O Reino Unido é o principal mercado emissor de turistas para Portugal. Com os britânicos a poderem voar para o destino sem terem de cumprir quarentena no regresso, o número de turistas a visitar pode crescer nas próximas semanas. A imprensa britânica avançava ainda esta manhã que a procura por voos para Portugal tem aumentado graças à expectativa do levantamento de restrições.

Reciprocidade

Esta decisão de Londres pode ter ainda outras consequências para os portugueses que queiram viajar para o Reino Unido e que atualmente apenas o podem fazer em deslocações essenciais. " Portugal tem um regime restritivo quanto a viagens e na primeira quinzena de maio faremos a reavaliação desse regime para a próxima quinzena", indicou Santos Silva, deixando uma avaliação para o Conselho de Ministros da próxima quinta-feira. "Estas notícias são boas porque nos permitem tomar decisões que insisto, serão decisões sensatas, cautelosas, prudentes, mas de abertura progressiva e cada vez vamos abrindo mais", frisou.

Quanto a passageiros oriundos de países com níveis de pandemia elevados, o ministro dos Negócios Estrangeiros lembrou que "as restrições maiores são para todos os países que tenham um número elevado de novos casos - 500 por 100 mil habitantes - e também para os países que são fonte de variantes do vírus que ainda conhecemos mal e que têm um ritmo de propagação elevado."

Para já, o chefe da diplomacia indicou que as viagens não essenciais com origem na "África do Sul, Índia ou Brasil", continuarão suspensas.

Notícia atualizada às 18h15