Portugal participa em projeto europeu para preparar resposta a futuras pandemias

O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), a Direção-Geral da Saúde (DGS) e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) vão trabalhar num projeto europeu, que tem início este mês, com o objetivo de desenvolver processos e sistemas de informação para melhorar a preparação e resposta da União Europeia a futuras pandemias.

O projeto, designado por PANDEM-2, pretende desenvolver novas soluções que "vão permitir simular múltiplos cenários e respostas possíveis", bem como "formar gestores pandémicos a uma escala nacional e europeia", pode ler-se no comunicado do INSA. As novas ferramentas permitirão, ainda, "melhorar o planeamento e a gestão de recursos essenciais", designadamente de camas de internamento, equipamentos de proteção individual (EPI) e vacinas, de modo a que seja assegurada uma "resposta coerente e eficaz" a uma próxima pandemia.

"Apesar da resposta robusta da União Europeia (UE) à pandemia da COVID-19, há oportunidades de melhoria na análise de dados em tempo real, na partilha de informação entre os países e na adoção de políticas comuns e coerentes", defende o INSA, que lembra que o aumento populacional, as viagens internacionais e os fatores ambientais "aumentam a possibilidade de transmissão de doenças de animais para humanos". Responsável por proteger a saúde e segurança dos cidadãos, a UE pretende, ainda, "desenvolver soluções de partilha de informação e promover a adoção de políticas e abordagens conjuntas entre os Estados-membros e as Agências".

A Direção-Geral de Saúde e o Instituto Ricardo Jorge terão um papel "na área dos sistemas de vigilância, do desenho da resposta pandémica e da formação e disseminação das soluções desenvolvidas". Já o INEM irá participar nas diversas fases do projeto, nomeadamente no planeamento, implementação, simulação e treino de algumas das ferramentas desenvolvidas, "contribuindo desta forma para a otimização da preparação e resposta a eventos pandémicos futuros".

Liderado pela Universidade Nacional da Irlanda (Galway), o consórcio PANDEM reúne líderes europeus das áreas da saúde, segurança, defesa, microbiologia, comunicação, tecnologias da informação e gestão de emergência, assegurando que a ciência mais moderna serve os interesses da prestação de cuidados, do governo e da sociedade. A Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doença (ECDC) fazem parte do Advisory Board.

Com um financiamento total de 9,75 milhões de euros, através do programa Horizonte 2020 da União Europeia para a investigação e inovação, o PANDEM-2 terá a duração de 24 meses.