Portugal recebe mais 70 200 doses de vacinas até final do ano

A ministra da Saúde, Marta Temido, durante a conferência de imprensa diária sobre o novo coronavírus (covid-19), realizada no Ministério da Saúde, em Lisboa, 14 de outubro de 2020.

Às 9750 doses de vacinas esperadas no dia 26 juntam-se mais 70 200 dois dias depois, anunciou a ministra da Saúde, Marta Temido, numa declaração à imprensa.

Isto no dia em que a Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) disponibilizou no seu portal na internet uma área com informações atualizadas sobre as vacinas contra a covid-19.

Segundo o Infarmed, esta área específica surge na sequência da aprovação pela Agência Europeia do Medicamento e pela Comissão Europeia da vacina Comirnaty, desenvolvida pelos laboratórios BioNTech e Pfizer.

Além de um espaço com "perguntas frequentes", o Infarmed disponibiliza neste espaço informação sobre a vacina e o seu processo de aprovação, o resumo das características do medicamento e uma listagem com ligações úteis a várias entidades nacionais e internacionais.

Na segunda-feira, a Comissão Europeia autorizou a colocação no mercado da vacina contra a covid-19 desenvolvida pela Pfizer e BioNTech, horas após a Agência Europeia do Medicamento (EMA) ter dado o seu parecer científico favorável.

Além da Comirnaty, a Comissão Europeia já tem uma carteira com seis outras potenciais vacinas, desenvolvidas pela AstraZeneca, Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac e Moderna.