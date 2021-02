Portugal reduz concelhos em risco extremo de contágio. 38% dos concelhos estão neste patamar

© ALFREDO ESTRELLA / AFP

De acordo com os dados do boletim da Direção-Geral de Saúde, Portugal tem pouco mais de 38% dos concelhos no patamar de risco extremo de contágio. Há algumas semanas mais de 75% dos concelhos estavam nesta patamar, com mais de 960 casos por cem mil habitantes.

Estes dados da incidência geográfica contêm os dados registados ao longo dos últimos 14 dias, entre 27 de janeiro e 9 de fevereiro. Neste período 118 concelhos registavam mais de 960 casos por cem mil habitantes; neste momento, a maior parte dos concelhos está no patamar de risco muito elevado, o intervalo entre 480 a 960 casos por cem mil habitantes (cerca de 40% dos concelhos).

Há já duas semanas que os dados da incidência de covid-19 mostram a redução do número de concelhos em risco extremo de contágio, mostrando os efeitos do confinamento. Na segunda-feira passada, Portugal tinha 71% de concelhos no patamar de risco extremo. Comparando com esta semana, trata-se de uma diferença de 33 pontos percentuais.

Concelhos como Castanheira de Pêra ou Fronteira continuam no patamar de risco mais elevado, acima dos 3 mil casos nos últimos 14 dias (3 596 e 3 362 casos, respetivamente).

No patamar de risco moderado (entre 240 a 480 casos), eram contabilizados neste período de análise 37 concelhos, como é o caso de Cabeceiras de Basto, Monforte, Lagoa ou Paços de Ferreira.

No patamar de risco entre entre 20 a 59 casos de Covid-19 foram registados seis concelhos: São Vicente (58 casos), Velas (59), Povoação (51), Santa Cruz da Graciosa (24), Santa Cruz das Flores (46) e Lagoa, nos Açores (34).

Também aumentou o número de concelhos com zero casos registados de Covid-19 ao longo dos últimos 14 dias: Calheta (Açores), Laje das Flores, Lajes do Pico e São Roque do Pico. Há uma semana apenas o concelho de Velas registava zero casos.