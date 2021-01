Portugal supera os 10 mil mortos por covid-19. Foram 274 óbitos nas últimas 24 horas

Tendas de atendimento à Covid-19, no exterior do Hospital de São João. © Pedro Granadeiro / Global Imagens

É mais um dia negro. O boletim epidemiológico deste sábado, 23 de janeiro, dá conta de mais 274 vítimas mortais devido à pandemia de covid-19, elevando assim o número total para 10 194 pessoas que perderam a vida devido à doença. O número de novos infetados é de 15 333 pessoas. Há 5 922 pessoas internadas nos hospitais, mais 143 que no último boletim, das quais 720 estão em unidades de cuidados intensivos, mais cinco que ontem.

Os números divulgados neste sábado representam novos recordes.

Olhando por regiões, o Norte registou 55 vítimas mortais e 4 992 novos casos confirmados, segundo o boletim de hoje. O Centro teve 65 óbitos e 2 933 novas infeções por covid-19. Já Lisboa e Vale do Tejo registou 122 mortos e 6 135 novos casos. O Alentejo houve 23 óbitos e 651 novos casos. No Algarve, nas registaram-se nove mortos de acordo com o boletim deste sábado e 471 novos casos.

O boletim dá ainda conta que recuperaram 9 768 pessoas.

Quanto às regiões autónomas, não se verificaram vítimas mortais. Nos Açores registaram 34 novos casos confirmados. Na Madeira, foram confirmadas 117 novas infeções.

A Direção-Geral de Saúde (DGS) tem, nos últimos dias, deixado alguns alertas. Entre eles está o alerta de que, pelas redes sociais, falsos profissionais de saúde que vão ao domicílio para agendar vacinação contra a covid-19 e recomenda que os casos sejam denunciados à política

"Há pessoas a bater às portas e a fazerem-se passar por profissionais de saúde que vão agendar a vacinação", escreve a DGS na sua conta no Twitter. "Não abra a porta e denuncie o caso à polícia." A DGS sublinha que "o agendamento da vacina não é feito ao domicílio".

A instituição liderada por Graça Freitas alertou ainda ao longo dos últimos dias para falsos números de casos positivos a circular nas redes sociais, recomendando que os portugueses não partilhem informações falsas.

"Os números que estão a circular nas redes sociais relativamente aos casos de COVID-19 em Portugal são falsos. A informação oficial é a que consta no boletim da DGS, que será divulgado ao início da tarde, como habitualmente, após um processo aprofundado de verificação", é possível ler no Facebook da DGS.

O alerta da DGS foi feito depois de, ao longo dos últimos dias, terem circulado números de casos e óbitos através das plataformas digitais, nomeadamente através do WhatsApp. Já no ano passado, na primeira vaga da pandemia, a DGS alertou para as informações falsas que circulavam através das redes sociais.

Comboio de ambulâncias

Vários órgãos de comunicação social noticiaram nesta sexta-feira, 23 de janeiro, que havia "um comboio de ambulâncias" no Hospital de Santa Maria. O maior hospital de Lisboa estava a receber pacientes de outras unidades hospitalares.

De acordo com uma fonte da Lusa, este hospital garantiu que está a ser dada resposta a todos os doentes que se deslocam às urgências, sublinhando que a urgência não covid-19 está a funcionar normalmente. Sobre a longa fila de ambulâncias com doentes que aguardam para ser atendidos na urgência covid-19 do Hospital Santa Maria, afirmou que "é a prova que o hospital continua aberto e a tentar receber toda a gente". "Temos aqui várias ambulâncias que vêm, por exemplo, da zona Oeste, que está muito pressionada, o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, também fechou ao CODU, e o hospital tem uma urgência dimensionada para responder à população de uma região" e neste momento já extravasa essa fronteira.

A mesma fonte adiantou que, devido ao "aumento exponencial nos últimos tempos", o Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN) tem vindo a adaptar as estruturas em termos de urgência e de internamento para doentes com covid-19. No final da próxima semana deverá estar já a funcionar o alargamento da urgência, que vai permitir quase duplicar a sua capacidade, passando de 30 para mais de 50 doentes em simultâneo.

Esta pressão, sustentou, "tem-se avolumado e os mais de 10 mil casos diários começam agora refletir-se e a chegar aos hospitais".

OMS e Pfizer assinam acordo

O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunciou esta sexta-feira que a plataforma COVAX, de distribuição de vacinas contra a covid-19, assinou um acordo com a Pfizer-BioNTech para adquirir 40 milhões de vacinas.

Numa conferência de imprensa virtual a partir de Genebra Tedros Adhanom Ghebreyesus disse também que espera que quase 150 milhões de vacinas AstraZeneca-Oxford estejam disponíveis para distribuição pela COVAX, plataforma liderada pela OMS para uma distribuição equitativa das vacinas contra a covid-19, no primeiro trimestre deste ano.

"Juntos, estes anúncios significam que a COVAX poderia começar a entregar doses em fevereiro, desde que possamos finalizar um acordo de fornecimento para a vacina Pfizer/BioNTech, e uma listagem de utilização de emergência para a vacina AstraZeneca/Oxford. A COVAX está a caminho de entregar dois mil milhões de doses até ao final deste ano", disse o responsável.