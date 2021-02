Portugal ultrapassou as 15 mil mortes desde o início da pandemia

© Gonçalo Delgado/Global Imagens

Segundo o boletim epidemiológico da DGS, Portugal regista um total de 15.034 mortes.

A região de Lisboa e Vale do Tejo com 293.283 casos desde o início da pandemia é a que tem o maior número de mortes a nível nacional, contabilizando 6.132 mortos, o que representa 40,7% da totalidade das mortes nacionais relacionadas com a covid-19.

Nas últimas 24 horas foram reportadas 64 mortes na região de Lisboa e Vale do Tejo.

A região Norte, com 320.556 casos desde março, é a segunda com mais mortes contabilizando 4.991 óbitos o que representa 33,1 por cento do total nacional.

Nas últimas 24 horas foram reportados 35 óbitos na região Norte.

Relativamente ao Centro, os dados da DGS indicam que esta região registou 111.561 casos desde início da pandemia e 2.678 mortes, representando 17,8% do total de mortes no país relacionadas com a covid-19.

No Alentejo com um total de 27.546 casos registou 862 mortes desde março o que equivale a 5,7% do total de óbitos nacionais. Hoje o boletim da DGS revela que morreram nas últimas 24 horas mais 10 pessoas nesta região.

O Algarve tem contabilizados 19.249 desde março e 284 mortes o que representa 1,8% do total nacional.

Nas últimas 24 horas a região do Algarve registou mais sete mortes.

A Região Autónoma da Madeira, que hoje registou uma morte tem um total acumulado de 59 mortos representando 0,3 por cento do total nacional desde o início da pandemia.

Os Açores com 0,1 % do total das mortes nacionais tem contabilizados 28 óbitos desde março.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.368.493 mortos no mundo, resultantes de mais de 107,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.