Portuguesa BioJam lança testes rápidos para covid-19 e gripe numa só recolha

Dinheiro Vivo 15 Novembro, 2020 • 14:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Atualmente, a dificuldade em distinguir os sintomas das duas doenças, torna imperativo a deteção dos seus focos de infeção. A empresa farmacêutica portuguesa BioJam coloca agora no mercado um teste rápido, antigénico NADAL COVID-19 Ag, que permite diagnosticar as infeções em 15 minutos.

Esta é uma "solução fiável para a redução da propagação dos vírus e capaz de atenuar os riscos inerentes à associação de ambos", diz a empresa em comunicado. Os testes rápidos funcionam como um "dois em um", diminuindo o desconforto dos doentes que só serão sujeitos a uma única recolha.

O CEO e fundador da BioJam Holding Group, Carlos Monteiro, alerta para as dificuldades que se anteveem com a chegada do Inverno: "vivemos tempos difíceis que exigem de todos nós a capacidade de nos reinventarmos dia após dia para dar a melhor resposta capaz de combater o pior dos cenários." Especialistas afirmam que há riscos de se cruzarem ao mesmo tempo uma "onda" de covid-19 com uma "onda" de gripe: "um estudo publicado no "Journal of Medical Virlogy" indica que esta conjugação viral gerou, em alguns casos, piores resultados para a saúde. Há comprovadamente o risco de existir uma forte pressão sobre os serviços de saúde caso de intensifique a junção de ondas de gripe e covid-19", diz Monteiro em comunicado.

Os testes de antigénio realizados pela BioJam recolhem amostras do trato respiratório de forma a procurar partículas das proteínas virais do SARS-CoV-2. A utilização de um só dispositivo para a realização destes diagnósticos permite, "não só uma diminuição do risco de erro na identificação das doenças, como também uma diminuição de resíduos hospitalares", é explicado. Estes exames rápidos revelam ser práticos em ambientes hostis de urgência e eficazes na detenção de infeções em fases ainda iniciais.