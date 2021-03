Portugueses até aos 40 anos são os que mais recusam ser vacinados

Vacinação contra a Covid-19 no Hospital de Braga © Paulo Jorge Magalhães / Global Imagens

Os portugueses com idade inferior a 40 anos são os que mais dizem que não querer ser vacinados. A conclusão é de um estudo do Instituto Superior de Administração e Gestão e do Centro de Investigação de Ciências Empresariais e de Turismo, noticiado pela TSF, que adianta ainda que Pfizer é atualmente a vacina que mais confiança inspira em Portugal.

Segundo este mesmo estudo, é na soma das faixas etárias dos 16 aos 25 anos e dos 26 aos 40 anos que se compreende o maior número de pessoas que dizem não querer ser vacinadas - 86%. No entanto, no quadro geral, a recusa é minoritária e, dos mais de 2.000 inquiridos, 12,8% afirmam não querer receber a vacina.

No que respeita à marca das vacinas, e ainda que o inquérito tenha sido realizado antes das mais recentes notícias dos possíveis efeitos da vacina da AstraZeneca, dos 87,2% que querem ser vacinados, 37% afirmam não ter posição firmada. Nos restantes a preferência é muito clara com 34,9% dos inquiridos a afirmar que tomaria a vacina da Pfizer, seguindo-se, com grande distância, a vacina da AstraZeneca (8,7%), a da Moderna (5,6%) e uma das restantes marcas existentes que ainda não foram aprovadas pelas autoridades de saúde (1,2%).

Apesar das inclinações anteriores, os níveis de confiança nas vacinas da Pfizer, AstraZeneca e Moderna recebem mais de 60% de respostas em que os inquiridos manifestam confiança.