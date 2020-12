Portugueses desenvolvem sistema de diagnóstico para avaliar evolução de doentes com covid-19

Dinheiro Vivo 14 Dezembro, 2020 • 14:49 Partilhar este artigo Facebook

Um grupo de investigadores do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC), em colaboração com médicos radiologistas, do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNGE) e da Administração Regional de Saúde do Norte (ARS Norte) desenvolveu um sistema de diagnóstico assistido por computador, que identifica características radiológicas da covid-19 em imagens de raio-X torácico.

O projeto, que teve a duração de cinco meses, foi financiado pela linha RESEARCH4COVID-19, da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) em 29 mil euros.

A covid-19 pode causar, entre outros sintomas, tosse, febre e algum cansaço, podendo, em algumas situações, evoluir para uma infeção severa das vias respiratórias. "A radiografia convencional (raio-X) do tórax ajuda a aferir o grau de desenvolvimento da infeção das vias respiratórias e, consequentemente, a determinar a estratégia de acompanhamento e tratamento do paciente", começa por explicar Aurélio Campilho, investigador do INESC TEC e professor na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), em comunicado.

"As manifestações do coronavírus podem ser detetadas com precisão quando presentes, o que motiva o uso deste tipo de ferramentas para avaliar a evolução da doença em pacientes com sintomas de covid-19 levesva graves", conclui.

Como funciona o sistema?

O sistema 'aprende' automaticamente as características mais relevantes da imagem para o diagnóstico e, para tal, é analisada uma grande quantidade de imagens representativas das diferentes manifestações da covid-19, mas também de pacientes saudáveis ou com outras patologias. Com dados suficientes, as características da imagem 'aprendidas' tornam-se representativas da patologia em geral, permitindo, assim, o diagnóstico automático.

Inovação em solo português

Ainda que com a existência de diversos estudos sobre a utilização de sistemas de apoio ao diagnóstico médico nestas situações, a sua aplicabilidade clínica ainda não tinha sido testada.

Neste projeto foi feita uma simulação de ambiente clínico para teste dos modelos desenvolvidos. "Esta validação revelou que o sistema consegue "aprender" diretamente com os radiologistas, melhorando a deteção de manifestações covid-19", afirma o investigador.

"Neste momento está a ser avaliada a possibilidade da ferramenta ser testada no CHVNGE, onde poderá contribuir como uma segunda opinião de fácil interpretação em relação à presença de manifestações de covid-19 em imagens de raio-X do tórax e, assim, ajudar no combate à pandemia" completa ainda Pedro Sousa, médico radiologista do CHVNGE.