Portugueses preferem comprar moradias em tempos de pandemia

Dinheiro Vivo 12 Janeiro, 2021 • 16:34

O estudo divulgado agora pelo portal imobiliário Idealista, procurou perceber quais as preferências dos portugueses no que diz respeito à procura de imóveis em tempos de pandemia. Numa visão geral, para comprar a procura por moradias é maior - já para arrendar, os apartamentos assumem a liderança.

Preferências para comprar

De acordo com a análise que teve por base as preferências dos utilizadores do Idealista no mês de novembro, é nos grandes centros urbanos de Lisboa, Porto e Setúbal, e nas cidades de Faro, Aveiro e Braga, onde os compradores procuram mais por apartamentos. A tipologia que assume maior destaque nos anúncios para compra é a T2.

Com exceção a estas localidades, "nas restantes zonas do país, as moradias são o tipo de imóvel mais procurado", revela o portal imobiliário, no seu estudo.

Quanto à área das moradias, é no Funchal onde se prefere uma maior área, rondando os 254m2, seguindo-se as cidades de Vila Real, Viseu, Leiria, Braga, Coimbra, Aveiro, Viana do Castelo e, por fim, Faro, apontando para os 220 m2. No sentido oposto, é nos distritos de Setúbal e Lisboa onde se verifica uma pesquisa por apartamentos menores, com 79m2 e 85m2, respetivamente. No Porto, a inclinação dos compradores de apartamento está para os 88m2, seguindo se Aveiro (93m2), Faro (102m2) e Braga (127m2).

No que diz respeito a valores, os compradores do distrito de Faro são os que estão mais dispostos a pagar valores altos, "nomeadamente as moradias com áreas mínimas de 220m2 a atingir preços de 642 mil euros", revela o Idealista. Ainda no pódio está a cidade de Lisboa, com apartamentos T2, de 481 mil euros, e a cidade do Funchal, com teto máximo até 476 mil euros.

Já em Portalegre, os compradores não querem despender tanta quantia de dinheiro - o valor máximo ronda os 101 mil euros, por moradias com área mínima de 143m2., Castelo Branco, Beja e Guarda, assumem um orçamento máximo inferior a 140 mil euros.

A procura para arrendar

"Para arrendamento, a procura por apartamentos é maior do que para moradias", explica o portal Idealista, na sua análise, revelando que os anúncios mais visitados pelos portugueses são, ordenadamente, os de tipologia T2, T1 e T3. Em Évora, Portalegre, Guarda e Vila Real, os utilizadores preferem moradias.

Relativamente às áreas dos apartamentos a arrendar é em Viseu onde se verifica uma inclinação para áreas maiores (140m2), seguindo-se Braga (129m2), Vila Real (121m2), Castelo Branco (118m2), Santarém (112m2) e Faro (102m2). A tipologia dos apartamentos mais procurados nestas regiões é a T3. Por outro lado, Évora, Porto, Leiria, Aveiro e Coimbra, são as zonas onde se concentram pesquisas por apartamentos com áreas menores, entre os 42 e os 58m2, de tipologia T1.

Por moradias de renda máxima de 2393 euros e área mínima de 132 m2, é no distrito de Beja onde os portugueses estão mais dispostos a pagar valores mais altos. Segue-se Lisboa, onde se dispõem a pagar por apartamentos T2, valores máximos mensais de 1312 euros.

Tal como verificado relativamente à compra de casa, é em Portalegre onde os inquilinos estão menos dispostos a pagar pelo arrendamento de imóveis, com um valor máximo de 299 euros mensais, por um T1 com área mínima de 61m2. A acompanhar esta tendência está a cidade da Guarda, com 330 euros por um apartamento T2 de 81 m2, e Bragança, com 363 euros por um apartamento T2, com mínimo de 91 m2.

O estudo promovido pelo portal imobiliário Idealista teve por base a procura de moradias e apartamentos no mercado nacional.