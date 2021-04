Portugueses vão poder agendar a própria vacinação contra a covid-19

O vice-almirante Gouveia e Melo, coordenador da task force de vacinação contra a covid-19 © MÁRIO CRUZ/LUSA

Quando vacinarmos as pessoas com mais de 60 anos, estará vacinada a faixa etária que mais sofreu com a covid-19, explica o coordenador da task force, Henrique Gouveia e Melo, que garante que já temos muito utentes da faixa dos 75 aos 80 anos vacinado, "400 mil pessoas já estão vacinadas".

"A partir de agora vamos fazer uma sequenciação etária pura", explica Gouveia e Melo. A partir de agora, as pessoas vão poder agendar a sua vacinação. "Permitirá uma grande resposta e qualquer pessoa que tenha escapado poderá agendar". Juntas de freguesias e bombeiros poderão colaborar neste agendamento.

Já foram vacinados, até agora, 87% dos residentes em lares, 90% dos cidadãos com mais de 80 anos, 80% dos maiores de 50 anos com comorbilidades de tipo 1, 96% dos profissionais de saúde, 99% dos serviços essenciais, 27% de cidadãos entre os 65 e os 80 anos e 23% de trabalhadores das escolas.

O coordenador da task force avançou ainda que este fim de semana deverão acontecer novos avanços em relação à vacinação no ensino.

Henrique Gouveia e Mel revelou que, em abril, haverá 1,9 milhões de vacinas disponíveis em Portugal. Para este mês, há vacinas suficientes para alterar a estratégia, unindo a segunda fase com a terceira. O coordenador da task force explicou que o país está a chegar a uma fase de "abundância" de vacinas, sendo que o "importante é a fluidez".