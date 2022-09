Potter é o segundo treinador mais caro de sempre

Graham Potter © AFP

A transferência de Graham Potter, o self made man treinador do Brighton que rumou ao Chelsea, custou 18,4 milhões de euros. Um décimo do negócio equivalente no mundo dos jogadores - Mbappé, segundo atleta mais caro, trocou o Monaco pelo Paris Saint-Germain por 180 milhões em 2017 - mas ainda assim uma pequena fortuna só superada entre técnicos pela contratação de Julian Nagelsmann pelo Bayern, em 2021, ao Red Bull Leipzig, por 20 milhões.

A reputação, tão celebrada, dos treinadores portugueses, entretanto, pode medir-se não apenas em títulos mas também em euros. José Mourinho completa o top-3: custou 16 milhões de euros ao Real Madrid tirá-lo em 2010 do Inter de Milão, onde havia acabado de conquistar a Liga dos Campeões. Atrás de Mourinho, outro português: André Villas-Boas que foi para o Chelsea, via FC Porto, por 15 milhões. E o sexto da lista é mais um lusitano, Ruben Amorim, que por 10 milhões saiu do Sporting, de Braga, na direção do Sporting, de Portugal, em 2020.

Entre Villas-Boas e Amorim, um caso especial: o norte-irlandês Brendan Rodgers que figura duas vezes no top-10. A transferência do Celtic para o Leicester foi a quinta mais cara (10,4 milhões) e a saída do Swansea rumo ao Liverpool, a oitava (6,2).

A sétima posição cabe a Adi Hütter, alemão que trocou o Eintracht Frankfurt pelo Borussia Mönchengladbach por 7,5 milhões, a oitava, ex-aequo com a segunda de Rodgers, é a de Mark Hughes do Blackburn Rovers para o Manchester City em 2008 por 6,2, e a décima a de Ronald Koeman, do Southampton para o Everton, por 6 milhões, em 2015.

Há dois alemães, incluindo o ainda líder ​​​​​​​Nagelsmann, um norte-irlandês repetente, um galês, Hughes, um holandês, Koeman, um inglês, Potter, o mote para a atualização da lista, e, nada mais nada menos, do que três portugueses na lista dos misters mais desejados.