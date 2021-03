Prémio Científico Mário Quartin Graça 2021 com candidaturas abertas

Dinheiro Vivo 31 Março, 2021 • 14:28 Partilhar este artigo Facebook

Arrancam esta quarta-feira as candidaturas para mais uma edição do Prémio Científico Mário Quartin Graça 2021. Esta é uma parceria do Banco Santander e da Casa da América Latina, que distingue anualmente as melhores teses de doutoramento realizadas em Portugal e na América Latina.

Destinada a estudantes provenientes de um destes países, com investigações realizadas nas áreas de Ciências Sociais e Humanas; Tecnologias e Ciências Naturais; e Ciências Económicas e Empresariais, a iniciativa tem em consideração, para a escolha do vencedor, a originalidade do tema, a relevância no âmbito do estreitamento de relações entre os países referidos e a qualidade da investigação.

O melhor de cada categoria recebe um prémio pecuniário no valor 3 mil euros.

Quanto ao término do prazo de inscrições, esse acontece no dia 31 de maio, estando todas as informações disponíveis na página oficial da Casa da América Latina.

Criado há 12 anos, com o objetivo de estimular e reconhecer a formação académica, o programa já atribuiu aos estudantes mais de 33 prémios e recebeu 723 candidaturas, sendo o maior número proveniente de Portugal e do Brasil. Na última edição, foram avaliadas mais de 85 teses.